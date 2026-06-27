Gerücht: Heiratet Taylor Swift im New Yorker Betonbunker?

Es ist das Hochzeitsrätsel, das ganz New York in Atem hält: Taylor Swift (36) und ihr Verlobter Travis Kelce (36) sollen schon diesen Freitag, am 3. Juli, den Bund der Ehe schließen. Darüber berichten mehrere US-Medien. Und nicht nur das – auch der Vater des Footballstars bestätigte gegenüber dem TV-Sender Fox 29 Philadelphia seine Vorfreude: "Ich bin super aufgeregt. Sie ist ein Schatz." Doch während die Hochzeit offenbar tatsächlich unmittelbar bevorsteht, ist die Frage nach dem genauen Ort noch immer ungeklärt. Die New York Times berichtet, dass die Zeremonie im Madison Square Garden in Midtown Manhattan stattfinden soll – einem Veranstaltungsklotz aus Beton, in dem sonst Eishockey, Basketball und Konzerte stattfinden.

Ein romantischer Trauungsort sieht anders aus, und viele Swifties sind von dieser angeblichen Location alles andere als begeistert. "Warum sollte man an einem seelenlosen Riesenort heiraten?", fragte eine Nutzerin auf Social Media. Eine andere schrieb: "Ich würde definitiv den Himmel sehen und eine Brise spüren wollen." Dass der Madison Square Garden tatsächlich im Gespräch ist, wird durch Berichte gestützt, wonach das Event-Unternehmen Winick Productions beim städtischen Permit-Büro einen Antrag für ein Zelt oder Überdachung vor der Arena eingereicht haben soll. Gleichzeitig soll Taylors Anwesen in Rhode Island ein weiterer Kandidat für den Ort der Trauung sein – dort feierte die Sängerin zuletzt auch ihren Junggesellinnenabschied. Ein Insider sagte der Daily Mail zufolge: "Ich habe gehört, dass sie in ihrem Ferienhaus in Rhode Island heiratet. Vielleicht ist der Madison Square Garden dann einfach eine große Party danach." Zur Feier erwartet werden laut Berichten rund 1.200 Gäste, die Kosten sollen bei rund 18 Millionen Euro liegen. Unter den geladenen Stars sollen Selena Gomez (33) mit ihrem Ehemann Benny Blanco (38), Gigi Hadid (31) mit Bradley Cooper (51) sowie Suki Waterhouse (34) mit Robert Pattinson (40) sein.

Taylor und Travis hatten sich im vergangenen August verlobt. Die Sängerin machte die Verlobung mit einem romantischen Instagram-Beitrag öffentlich, den sie mit den Worten "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten" kommentierte – und damit auf ihre unterschiedlichen Welten, Musik und Football, anspielte. Der Beitrag wurde 37 Millionen Mal geliked. Travis spielt als Tight End, ein Spieler in vielseitigen Positionen, für die Kansas City Chiefs und gewann mit dem Team dreimal den Super Bowl. Taylor, die mit 36 Jahren bereits 14 Grammy Awards ihr Eigen nennt, gilt als die reichste Frau in der Geschichte der Musikbranche mit einem geschätzten Vermögen von 1,8 Milliarden Euro.

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open, September 2024

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce im Januar 2024

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025