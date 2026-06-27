Wow: Diese Stars sind bei Taylor Swifts Mega-Hochzeit dabei

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) bereiten die Hochzeit des Jahres vor – und schon jetzt liest sich die Gästeliste wie das Line-up eines Megafestivals. Seit ihrer Verlobung im August 2025 brodelt die Gerüchteküche, auch wenn Datum, Ort und genaue Abläufe weiter geheim gehalten werden. Trotzdem geben Taylors und Travis’ berühmte Freunde immer wieder kleine Einblicke. In der britischen Radioshow "Hits Radio Breakfast" verriet Taylor, dass Ed Sheeran (35) bei Hochzeiten kaum von der Bühne fernzuhalten sei und damit praktisch gesetzt wirkt. NFL-Profi George Kittle (32) bestätigte gegenüber ExtraTV seine Einladung und plauderte eine besondere Regel aus: Bei der Trauung sollen ausdrücklich keine Geschenke mitgebracht werden. Jason (38) und Kylie Kelce (34) freuen sich ebenfalls schon auf den großen Tag, und auch Kansas-City-Coach Andy Reid, Model Suki Waterhouse (34), Moderator Graham Norton (63), Content Creator Druski sowie Stars wie Zoë Kravitz (37) und Jack Antonoff (42) gehören zu den Namen, die bereits rund um die Gästeliste gefallen sind.

George erklärte im Interview, dass Taylor und Travis auf materielle Präsente verzichten wollen und stattdessen einfach mit ihren Liebsten feiern möchten. Trotzdem spielt der Sportler mit dem Gedanken, Travis eine alte Münze zu schenken, weil der Footballstar alte Coins sammelt. Jason erzählte bei einer Benefizveranstaltung, wie sehr er sich für seinen Bruder freut und wie gespannt er auf die Feier ist. Ehefrau Kylie bremste dagegen in ihrem Podcast "Not Gonna Lie" alle neugierigen Nachfragen nach weiteren Details und forderte die Fans auf, sie und Schwiegermutter Donna Kelce (73) mit Fragen zur Hochzeit in Ruhe zu lassen. Andy zeigte sich in der Radiosendung "The Drive" locker und meinte scherzhaft, er werde auf jeden Fall kommen, solange er bis dahin noch in seinen Smoking passe, und betonte zugleich, wie glücklich er über das Liebesglück seines Schützlings ist. Suki erzählte im Gespräch mit Variety, sie wolle sich bei Taylors Hochzeit sogar Inspiration für ihre eigene Trauung holen.

Taylor ist für ihre engen Freundschaften bekannt – viele der nun genannten Namen begleiten sie schon seit Jahren. Mit Ed verbindet die Sängerin eine lange musikalische und private Geschichte, immer wieder stehen die beiden gemeinsam auf der Bühne oder verbringen Zeit abseits des Rampenlichts. Jack ist einer ihrer wichtigsten kreativen Partner und gleichzeitig enger Vertrauter, Taylor war auch bei seiner Hochzeit mit Margaret Qualley (31) dabei. Zoë zählt ebenfalls zu Taylors Freundeskreis, Suki wiederum stand als Tour-Support mit ihr auf der Bühne. Auf der anderen Seite sind Travis’ Bruder Jason und dessen Frau Kylie längst Fanlieblinge, weil sie ihr Familienleben offen mit der Öffentlichkeit teilen, während Patrick (30) und Brittany Mahomes (30) als Teil des Chiefs-Kreises zu Travis' engstem Umfeld gehören. Dass bei diesem großen Tag so viele Wegbegleiter aus Musik, Sport und Entertainment zusammenkommen, spiegelt vor allem eines wider: wie viele enge Bindungen sich Taylor und Travis über die Jahre aufgebaut haben.

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim NBA-Spiel Knicks vs. Cavaliers in Cleveland, Mai 2026

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Getty Images Zoë Kravitz, Schauspielerin

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Imago Ed Sheeran beim Jingle Ball 2025 in New York