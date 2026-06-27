Kritik an Taylor Swift und Travis Kelces Hochzeit wächst

Rund um eine mögliche Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) brodelt die Gerüchteküche gewaltig – und die Stimmung bei vielen New Yorkern kippt bereits. Wie die Zeitung New York Times berichtet, könnten die Trauungsfeierlichkeiten im Madison Square Garden in New York City stattfinden, und zwar rund um den amerikanischen Unabhängigkeitstag am 4. Juli. Demnach sollen die Feierlichkeiten sich sogar über mehrere Tage erstrecken. Besonders brisant: Ein Antrag auf Straßensperrungen rund um das Madison Square Garden wurde laut der Zeitung bei der Stadt New York für den Zeitraum vom 2. Juli bis zum Mittag des 4. Juli eingereicht.

Genau diese Pläne sorgen für massiven Gegenwind. In den sozialen Medien machen viele Menschen, vor allem New Yorker, ihrem Unmut Luft. "Milliardäre sollten normale Menschen nicht für ihre Hochzeit belästigen dürfen", schrieb ein User, wie Buzzfeed berichtet. Ein anderer kommentierte: "Normale Menschen und unzählige lokale Geschäfte an einem Feiertagswochenende zu beeinträchtigen für etwas so Ordinäres – das geht mir wirklich unter die Haut." Wieder jemand anderes fragte: "Während des 4.-Juli-Wochenendes? Auf der 34th Street? Sind die von Sinnen?" Dass der Zeitraum ohnehin schon wegen der FIFA-Weltmeisterschaft und dem Unabhängigkeitstag besonders belebt ist, macht die Angelegenheit für viele noch unverständlicher. Doch es gibt auch Stimmen, die die vermeintlichen Pläne feiern: "Das ist Amerikas königliche Hochzeit, und der MSG ist ihr Schloss", schrieb ein begeisterter Fan.

Taylor und Travis sind seit Sommer 2023 ein Paar. Seitdem begleitet die Öffentlichkeit ihre Beziehung mit großem Interesse – die Sängerin besuchte regelmäßig seine Spiele als Tight End der Kansas City Chiefs in der NFL, und auch Travis zeigte sich häufig bei Taylors Konzerten auf ihrer rekordverdächtigen "The Eras Tour". Ob die Hochzeitsgerüchte rund um den MSG der Wahrheit entsprechen oder ob es sich um eine riesige Ablenkung von den eigentlichen Plänen handelt, ist bislang nicht offiziell bestätigt.

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Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2025

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim NBA-Spiel Knicks vs. Cavaliers in Cleveland, Mai 2026

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025