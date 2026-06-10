Hochzeitslocation: Zahlen Taylor Swift und Travis so viel?

Für ihre geplante Hochzeit am 3. Juli im New Yorker Madison Square Garden langen Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) tief in die Tasche – und das ohne jeglichen Preisnachlass. Wie TMZ berichtet, mietet das Paar die berühmte Arena gleich für drei Tage: einen Tag für den Aufbau, den eigentlichen Hochzeitstag sowie einen weiteren Tag für den Abbau der Kulisse. Pro Nacht soll die Nutzung des MSG rund eine Million Dollar kosten – macht in der Summe also mindestens drei Millionen Dollar (2,5 Millionen Euro) für das wohl spektakulärste Hochzeits-Event des Jahres.

Dass Taylor trotz ihrer langen Geschichte mit dem Madison Square Garden keinen Sondertarif bekommt, liegt laut TMZ daran, dass die Arena einem börsennotierten Unternehmen – der Madison Square Garden Entertainment Corp. – gehört und dieses damit seinen Aktionären gegenüber Rechenschaft schuldet. Dabei hat die Sängerin in der berühmten Halle insgesamt acht ausverkaufte Konzerte gegeben. Zusätzliche Spekulationen befeuert ein Blick auf den Veranstaltungskalender des Madison Square Garden. Zwischen dem 29. Juni und dem 6. Juli sind derzeit keine öffentlichen Events angesetzt – eine ungewöhnliche Lücke im sonst dicht gefüllten Programm der Arena. Über 1.000 Gäste sollen der Zeremonie beiwohnen. Einladungen verschickt das Paar dem Bericht zufolge nicht auf Papier, sondern lädt seine Gäste ausschließlich per Anruf oder Nachricht ein, um maximale Diskretion zu gewährleisten.

Die Wahl des Madison Square Garden als Hochzeitslocation kommt dabei nicht von ungefähr. Die Arena verfügt über keine Fenster, sodass Fotografen keine Möglichkeit haben, Aufnahmen von draußen zu schießen. Zudem gibt es eine Tiefgarage, über die auch prominente Gäste das Gebäude unauffällig betreten und verlassen können. Laut Page Six sollen unter den geladenen Gästen Stars wie Selena Gomez (33), Ed Sheeran (35), Gigi Hadid (31) und Zoë Kravitz (37) sein. Ein Insider erklärte gegenüber Page Six: "Wenn man Milliarden besitzt, kann man jeden Ort in eine Hochzeitslocation verwandeln."

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IMAGO / UPI Photo Taylor Swift, Februar 2025

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Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

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Imago Selena Gomez und Taylor Swift im September 2023