Nach ersten Dates ließ Travis Taylor Swift plötzlich zappeln

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) fiebern derzeit ihrer Hochzeit entgegen. Doch wie Daily Mail jetzt von mehreren Insidern erfahren hat, wäre aus der Liebesgeschichte der Sängerin und des NFL-Stars beinahe gar nichts geworden. Denn obwohl Taylor in den ersten Wochen nach ihren ersten Dates offenbar sehr engagiert Nachrichten schrieb und es ihr ernst war, ließ Travis sie zunächst zappeln – und antwortete nur zögerlich auf ihre Textnachrichten.

"Travis suchte nichts Ernstes, und sobald man in Taylors Welt eintritt, wird es sofort ernst", erklärte ein Insider gegenüber der Daily Mail. Tatsächlich soll der Footballspieler in jenen frühen Monaten des Sommers 2023 noch andere Frauen gedatet haben. "Er war definitiv noch auf dem Markt", bestätigte eine weitere Quelle. Exklusiv wurden die beiden erst im September 2023, als Taylor erstmals gemeinsam mit Travis' Mutter Donna Kelce (73) bei einem Spiel der Kansas City Chiefs auf der Zuschauertribüne erschien. Einen Betrug habe es also auf keiner Seite gegeben, betonen die Insider.

Dass die lockere Turtelei am Ende doch zur großen Liebe wurde, ist wohl auch einigen Helfern im Hintergrund zu verdanken. Taylors Mutter Andrea soll ihrer Tochter ausdrücklich geraten haben, dem Footballstar eine Chance zu geben – nachdem sie sich bei einer Cousine über ihn erkundigt hatte. "Er ist der netteste Typ... und er liebt wirklich seine Mutter", zitierte Andrea die Auskunft und schwärmte in Taylors Dokumentation "Taylor Swift: The End of an Era": "Ich mochte es, dass er zu ihrer Show kam und ihr etwas aus ihrer Welt mitbrachte. Das sagte mir wirklich viel." Auch Keleigh Teller (33), Ehefrau von Schauspieler Miles Teller (39) und langjährige Freundin der Sängerin, soll laut zwei Insidern als Vermittlerin zwischen den beiden fungiert haben.

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Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

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Getty Images Donna Kelce und Taylor Swift, November 2024