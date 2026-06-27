Doch eingeladen: Blake Lively bei Taylor Swifts Hochzeit

Überraschende Wende im Zerwürfnis zwischen Taylor Swift (36) und Blake Lively (38): Die Sängerin soll ihrer einstigen Freundin eine Einladung zu ihrer Hochzeit mit NFL-Star Travis Kelce (36) geschickt haben. Das berichtet die Daily Mail. Die Trauung ist demnach für den 3. Juli im Madison Square Garden in New York City geplant. Laut einem Insider aus dem Bericht sollen die beiden sogar bereits miteinander telefoniert haben: "Alle in Taylors Umfeld wissen, dass Blake kommen könnte. Vielleicht kommt sie nicht, aber nicht, weil sie nicht willkommen wäre." Ein weiterer Insider wird zitiert mit den Worten: "Blake bekommt gerade eine zweite Chance. Es gab einige lockere Gespräche, um die Vertrauensbasis wiederherzustellen. Blake findet langsam wieder zurück in Taylors Umfeld, weil Taylor ihre Meinung geändert hat."

Laut Daily Mail soll die Schauspielerin sogar bereits ein Kleid für die Feier ausgesucht haben. Dass sie tatsächlich erscheinen wird, gilt dem Bericht zufolge als wahrscheinlich – denn eine Quelle erklärt, Blake wolle "nicht so aussehen, als würde sie nicht zu der Hochzeit gehen", weil "ihr Image ihr sehr wichtig ist." Neben Blake sollen unter anderem auch Zoë Kravitz, Ed Sheeran (35) mit Ehefrau Cherry Seaborn, Suki Waterhouse (34), Benson Boone (24) und die Haim-Schwestern zu den Gästen gehören. Stellungnahmen von Vertretern der beiden Frauen blieben bislang aus.

Das Verhältnis zwischen Taylor und Blake war in der Vergangenheit merklich abgekühlt. Hintergrund ist der öffentliche Rechtsstreit, den Blake gegen ihren "It Ends with Us"-Regisseur Justin Baldoni (42) führte. Dabei hatte die Schauspielerin Taylor als eine ihrer "dragons" bezeichnet und die Sängerin um Unterstützung bei Skriptänderungen gebeten. Durch das Bekanntwerden interner Textnachrichten im Zuge des Gerichtsverfahrens wurde das Ausmaß der Spannungen zwischen den beiden öffentlich. Bereits vor einigen Wochen hatte es geheißen, Taylor habe Blake bewusst von ihrer Hochzeitsgästeliste ausgeschlossen.

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Getty Images, Getty Images Collage: Taylor Swift, Blake Lively

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei Spiel 3 der Eastern Conference Finals in Cleveland, Mai 2026