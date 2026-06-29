Diese Stars sollen wohl auf Taylor Swifts Hochzeit performen

Rund um Taylor Swift (36) und Travis Kelces (36) Hochzeit kursieren derzeit heiße Hochzeitsgerüchte: Laut Insidern planen die beiden ein gigantisches Event im Madison Square Garden in New York – von manchen bereits als "Wedding-palooza" bezeichnet. Wie Page Six berichtet, sollen dabei gleich mehrere Stars auftreten, darunter Rocklegende Stevie Nicks (78) und Countrysänger Tim McGraw (59). Das Besondere daran: Taylors allererster Billboard-Hit war "Tim McGraw" – sie nahm ihn auf, als sie gerade einmal 16 Jahre alt war. Ein Insider schwärmte, die Feier werde "größer als die Met Gala" – mit mehr als 1.000 geladenen Gästen.

Neben Stevie und Tim werden laut Page Six auch Paul McCartney (84) und Kelsea Ballerini (32) als mögliche Auftritte gehandelt, wobei der Ex-Beatle sich aktuell in Großbritannien aufhalten soll. Zu den eingeladenen Gästen sollen unter anderem Selena Gomez (33) mit Benny Blanco (38), Gigi Hadid (31) mit Freund Bradley Cooper (51) sowie Emma Stone (37) mit Ehemann Dave McCary (40) gehören. Für den Donnerstag vor dem großen Freitags-Event bestätigte das New Yorker Stadtamt zudem eine Genehmigung für eine Veranstaltung mit etwa 100 Personen – ein Insider deutete an, es könnte sich um das Probeessen handeln. San Francisco 49ers-Spieler George Kittle (32) verriet allerdings gegenüber Entertainment Tonight, dass Travis über die Gerüchte rund um den Madison Square Garden nur gelacht habe.

Gleichzeitig spekulieren viele Vertraute der Sängerin, ob die eigentliche Trauung womöglich bereits stattgefunden hat oder noch vor dem großen Freitagsevent stattfinden wird. "Ich denke, es ist möglich, dass es schon passiert ist", zitierte Page Six einen Insider aus der Musikbranche. Allerdings hatte ein Mitarbeiter des Stadtbüros in Manhattan, wo in New York State Heiratslizenzen ausgestellt werden, betont, dass dort bislang keine Lizenz für Taylor eingegangen sei.

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Stevie Nicks bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.

Anzeige Anzeige

Getty Images Paul McCartney verlässt nach der finalen "The Late Show"-Aufzeichnung das Ed Sullivan Theater in New York City, 21. Mai 2026