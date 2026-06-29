Taylor Swifts Gäste tappen bei Hochzeit völlig im Dunkeln

Die Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) rückt näher – und die Spannung steigt nicht nur bei den Fans, sondern offenbar auch bei den geladenen Gästen selbst. Wie Us Weekly berichtet, wissen die Eingeladenen bislang kaum mehr als die breite Öffentlichkeit. Ein Insider verriet dem Magazin: "Taylor und Travis haben den Gästen gesagt, dass sie in New York City sein sollen. Kein anderer Ort wurde angegeben." Die Anweisungen seien denkbar knapp ausgefallen: Am 2. Juli und 3. Juli in der Stadt sein – mehr nicht. Wo genau gefeiert wird, bleibt damit selbst für die engsten Vertrauten ein gut gehütetes Geheimnis.

Laut dem Bericht lässt das Paar seine Gäste bewusst "ein paar Tage in der Schwebe", wie eine Quelle erklärte. Klar ist immerhin: Der Madison Square Garden soll für die Feierlichkeiten angemietet worden sein, und das Paar soll dafür Millionen ausgegeben haben. Ob dort allerdings die eigentliche Zeremonie stattfindet, ist unter den Gästen offenbar noch unklar. Gerüchten zufolge sollen bei dem Spektakel Stevie Nicks (78) und Tim McGraw (59) auftreten. Sogar Paul McCartneys (84) Name soll in diesem Zusammenhang gefallen sein. Eine Quelle soll gegenüber Page Six berichtet haben, dass das Event größer als die Met Gala werden könne.

Taylor und Travis haben sich im August letzten Jahres verlobt. Travis hatte seinen Garten in Kansas City romantisch dekoriert und seiner Verlobten dort die entscheidende Frage gestellt – kurz nachdem die beiden gemeinsam eine Episode seines Podcasts "New Heights" aufgenommen hatten. Taylor teilte die Neuigkeit auf Instagram mit dem Spruch: "Deine Englischlehrerin und dein Sportlehrer heiraten." Zur Hochzeit sollen Gäste eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben müssen, bevor sie weitere Details erfahren.

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Januar 2025

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

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Getty Images Taylor Swift und Stevie Nicks bei den Grammy Awards 2010