Ariana Grande verschiebt Tourshows kurz nach dem Start

Ariana Grande (33) steckt mitten in ihrer "Eternal Sunshine"-Tour – und muss trotzdem umdisponieren. Nur wenige Wochen nach dem Tourstart am 6. Juni in Oakland musste die Sängerin mehrere Konzerte auf neue Termine verlegen. Konkret betroffen sind ein Auftritt in Brooklyn, der vom 12. auf den 14. Juli verschoben wurde, sowie zwei Shows im TD Garden in Boston: Diese finden nun am 23. und 26. Juli statt – ursprünglich geplant waren der 22. und 24. Juli. Als Grund nannte ihr Team Produktionsprobleme. Ticketinhaber sollen direkt kontaktiert werden, ihre Tickets behalten für den jeweiligen Ersatztermin ihre Gültigkeit.

In einem Statement in ihren Instagram-Stories wandte sich Ariana persönlich an ihre Fans: "Es tut uns so leid für diese unglücklichen Terminänderungen. Dies war unsere beste und sicherste Option, da uns diese Schwierigkeiten mit der Produktion bekannt geworden sind." Weiter schrieb sie: "Das Wichtigste für uns alle ist die Sicherheit, an erster Stelle, und auch sicherzustellen, dass ihr alle die Show so seht, wie sie geplant ist." Die restlichen Brooklyn-Shows sollen laut der Ankündigung wie geplant stattfinden. Die gesamte Tour ist dem Vernehmen nach ausverkauft und soll am 1. September in London enden.

Neben dem Tour-Trubel sorgt derzeit eine weitere Neuigkeit für Aufsehen: Ariana soll sich von ihrem Freund und Wicked-Kollegen Ethan Slater (34) getrennt haben, mit dem sie rund drei Jahre zusammen war. Laut Entertainment Weekly handelte es sich um eine ruhige Trennung, die bereits "einige Monate" zurückliegt. Eine Quelle gegenüber People beschrieb den Schritt als einvernehmlich: "Sie haben viel Zeit und sorgfältige Überlegungen aufgewendet und sich entschieden, getrennte Wege zu gehen. Sie sind immer noch Freunde und sehr unterstützend füreinander." Bereits beim zweiten Tourstopp in Los Angeles soll Ariana bei einem Auftritt in Tränen ausgebrochen sein und sich bei ihren Fans für deren Unterstützung bedankt haben. Ohnehin hat die Sängerin derzeit viel um die Ohren: Neben der laufenden Tour erscheint am 31. Juli ihr siebtes Studioalbum "Petal".

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Getty Images Ariana Grande, Critics' Choice Awards 2026

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Getty Images Ariana Grande bei den Golden Globes im Beverly Hilton, 11. Januar 2026

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Getty Images Ethan Slater, Ariana Grande und ein Besucher, Critics Choice Awards 2025