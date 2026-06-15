Nach Trennung bricht Ariana Grande bei Konzert in Tränen aus

Ariana Grande (32) hat bei ihrem Konzert in Los Angeles einen emotionalen Moment erlebt. Die 32-jährige Sängerin brach während ihrer zweiten Show der Eternal Sunshine Tour in der Crypto.com Arena in Tränen aus, als das Publikum sie mit Begeisterung feierte. Dies geschah kurz nachdem bekannt geworden war, dass sie sich von ihrem Partner Ethan Slater (34) getrennt hat. Laut Page Six war die Sängerin sichtlich überwältigt von der Unterstützung ihrer Fans. "Das ist auf die schönste Art und Weise überwältigend", sagte sie gerührt zu ihrem Publikum.

Ariana bedankte sich bei ihren Fans für ihre Zuneigung und bezeichnete sie als "liebevolle, sichere Präsenz" in ihrem Leben. "Danke, dass ihr in all diesen Kapiteln und all diesen Jahren an meiner Seite gestanden habt", sagte sie laut Page Six. Sie betonte außerdem, dass es sieben Jahre her sei, seit sie zuletzt auf der Bühne vor ihnen gestanden habe – und sie es nie in ihrem Leben erlebt habe, eine solche Menge vor sich zu haben. Für eine etwas leichtere Stimmung sorgte sie mit einer humorvollen Anmerkung: Sie trage zum ersten Mal Kontaktlinsen auf Tour und könne das Publikum nun "zum ersten Mal in ihrem Leben" richtig sehen.

Ariana und Ethan hatten sich 2022 am Set des Films Wicked kennengelernt – beide waren zu dem Zeitpunkt noch verheiratet. Die Sängerin war mit Dalton Gomez (30) liiert, von dem sie sich Mitte 2023 nach gut zwei Jahren Ehe trennte. Ethan reichte im selben Zeitraum die Scheidung von seiner Exfrau Lilly Jay ein, mit der er einen kleinen Sohn hat. Lilly äußerte sich damals öffentlich gegenüber Page Six zu der Situation und sagte: "Meine Familie ist nur Kollateralschaden." Laut einem Insider habe das Paar die Beziehung jedoch bereits vor einigen Monaten beendet und sei seitdem befreundet geblieben. Arianas neues Album "Petal" soll am 31. Juli erscheinen – und stehe laut Berichten nicht im Zusammenhang mit der Trennung.

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Getty Images Ariana Grande bei der Europa-Premiere von "Wicked: For Good" in London

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Getty Images Ethan Slater, Ariana Grande und ein Besucher, Critics Choice Awards 2025

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Getty Images Ariana Grande bei den 16th Governors Awards in Los Angeles, Ray Dolby Ballroom, Ovation Hollywood, am 16. November 2025