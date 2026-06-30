Taylor Swift und Travis' Hochzeits-NDA: Das droht den Gästen

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) heiraten am 3. Juli im Madison Square Garden in New York – und die Sicherheitsvorkehrungen rund um die Megahochzeit sind beeindruckend. Alle geladenen Gäste, zwischen 1.100 und 1.200 sollen es laut TMZ sein, mussten vorab eine elektronische Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) unterzeichnen. Wer also hofft, hinterher über das Spektakel des Jahres plaudern zu dürfen, wird sich zweimal überlegen, ob er das Risiko eingeht.

Allerdings hat die Vereinbarung offenbar weniger Biss, als sie auf den ersten Blick vermuten lässt. Laut TMZ enthält das Dokument keine finanziellen Strafen oder sonstige konkrete Konsequenzen für den Fall, dass jemand gegen die NDA verstößt. Auch eine Kameraklausel fehlt – Gäste haben also keine Rechte an Filmaufnahmen abgetreten, was ein Streaming-Special oder eine Hochzeitsdokumentation so gut wie ausschließt. Wer trotzdem aus dem Nähkästchen plaudert, muss wohl eher damit rechnen, öffentlich bloßgestellt zu werden oder sogar nachträglich ausgeladen zu werden. Daneben sichert das Paar die Privatsphäre noch auf einer weiteren Ebene: Jede Einladung ist individuell mit Wasserzeichen versehen, die den vollständigen Namen des jeweiligen Gastes enthalten. Taucht eine Einladung online auf, ist der Verrat also schnell zurückzuverfolgen. Auf den Karten selbst stand nur "New York City" und das Datum – der genaue Veranstaltungsort Madison Square Garden wurde bewusst nicht genannt. Rund um die Arena werden für die Feierlichkeiten zudem vom 2. Juli bis Mittag des 4. Juli Straßen gesperrt.

Die Hochzeit der Berühmtheiten, die sich seit Ende 2023 öffentlich als Paar zeigen und sich im August 2025 verlobten, verspricht ein Spektakel der Superlative zu werden. Auf der Gästeliste stehen unter anderem Sänger Ed Sheeran (35), NFL-Profi George Kittle (32), Travis' Bruder Jason Kelce (38) mit Ehefrau Kylie (34) sowie zahlreiche weitere prominente Freunde aus Musik, Sport und Entertainment. Travis gab vorab bereits bekannt, dass sich die Gäste keine Gedanken um Geschenke machen müssen – Mitbringen ist ausdrücklich nicht erwünscht.

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Imago Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open 2024 im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

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Imago Travis Kelce, Sportler