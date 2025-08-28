So viel legte Travis Kelce für Taylors Verlobungsring hin

Die Swifties dieser Welt sind aus dem Häuschen: Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) haben sich verlobt! Die Sängerin und der Footballstar teilten auf Instagram eine Kurzstrecke an Bildern, die das Paar vor einer pittoresken Naturkulisse zeigt. Besonders ins Auge fällt der Verlobungsring, der mit Acht-Karat-Diamant und einem Setting aus 18-karätigem Gelbgold ein wahres Meisterwerk ist. Ein Schmucksachverständiger schätzte für TMZ den Wert des Rings auf stolze 470.000 Euro.

Der imposante Ring wurde von Travis in Zusammenarbeit mit der Designerin Kindred Lubeck von Artifex Fine Jewelry entworfen. Der sogenannte Old-Mine-Cushion-Cut-Diamant gilt als seltener Schliff und sorgt für eine ganz besondere Lichtbrechung. Handgravuren und kleinere Diamanten an der Fassung runden den nostalgischen Look ab. Juweliere loben gegenüber TMZ den Stil als eine Hommage an klassische Handwerkskunst. Im Vergleich zu den Verlobungsringen manch anderer Promis, wie etwa dem von Jeff Bezos (61)' Lauren (55) oder Cristiano Ronaldos (40) Georgina (31), bleibt Travis mit seiner Auswahl sogar eher zurückhaltend – für Hollywood-Maßstäbe.

Bei der Bekanntgabe der Verlobung verliehen Taylor und Travis ihrem besonderen Moment eine weitere persönliche Note. Mit ihrem humorvollen Kommentar "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten" brachten sie ihre zahlreichen Fans zum Schmunzeln. Neben dem funkelnden Schmuckstück sorgte auch Taylors modische Wahl für Furore: Ihr schlichtes, gestreiftes Kleid von Ralph Lauren war in den USA binnen kürzester Zeit ausverkauft.

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / taylorswift Travis hält um Taylors Hand an

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025