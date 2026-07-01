Trauer um Village-People-Star: Victor Willis ist gestorben

Die Musikwelt trauert um eine ihrer bekanntesten Stimmen: Victor Willis, der Leadsänger und Mitbegründer der Village People, ist tot. Der Sänger starb am Montag im Alter von 75 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit. Die Band verkündete die traurige Nachricht jetzt auf ihrem offiziellen Facebook-Account: "Mit tiefer Trauer geben wir den Tod von Victor Willis, dem Leadsänger der Village People, bekannt." Victor war es, der mit seiner Stimme Millionen von Menschen auf die Tanzflächen dieser Welt gelockt hatte – und dessen musikalisches Erbe weit über die Disco-Ära hinausreicht.

In ihrem offiziellen Statement richtete die Band auch eine Bitte an die Öffentlichkeit: "Wir bitten, die Privatsphäre zu respektieren." Genauere Angaben zu seiner Erkrankung oder den genauen Umständen seines Todes machten die Bandmitglieder nicht. Ob Victor im engsten Familienkreis verstorben ist, ist ebenfalls nicht bekannt. Zu seinen bekanntesten Songs gehören "Y.M.C.A.", "Go West" und "In The Navy" – Hymnen, die bis heute auf Partys und Events rund um die Welt gespielt werden.

Victor hatte die Village People Ende der 1970er-Jahre zu internationalem Ruhm geführt und war damit maßgeblich für den Erfolg der Formation verantwortlich. 1979 verließ er die Gruppe zunächst, kehrte aber im Jahr 2017 dauerhaft zu ihr zurück. Seitdem stand er regelmäßig auf großen Festivalbühnen und Pride-Events. Der Name der Band geht auf das New Yorker Viertel Greenwich Village zurück, das als historisches Zentrum der LGBTQ+-Bewegung gilt und der Gruppe einst als Inspiration diente.

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Imago Victor Willis von den Village People in Los Angeles, September 2008

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Imago Victor Willis von den Village People beim Rainbow Festival am Fühlinger See zum Auftakt der CSD-Woche in Köln, 28.06.2025

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