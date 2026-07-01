Wie tief war die Beziehung von Taylor zu Ex Matty Healy?

Zwei Bräute, eine Bachelorette-Party und jede Menge Gesprächsstoff: Taylor Swift (36) und Gabbriette Bechtel, die Verlobte von Taylors Ex-Freund Matty Healy (37), haben ihren Junggesellinnenabschied angeblich am selben Wochenende gefeiert. Während Taylor, die in wenigen Wochen ihren Verlobten Travis Kelce (36) heiraten will, ihre Party angeblich in ihrer 15,8-Millionen-Euro-Villa in Watch Hill, Rhode Island, verbrachte, flog Gabbriette mit Freundinnen auf einem Privatjet nach Las Vegas. Laut Daily Mail versammelte sich in Rhode Island eine große Entourage, und am Samstagabend wurden Feuerwerke an einem nahe gelegenen Hochzeitsort gezündet. Fans von Taylor sahen in dem zeitlichen Zusammentreffen sofort eine weitere Spitze gegen die Sängerin – doch ein Insider widerspricht der Theorie vehement.

"Es ist totaler Zufall, dass die Partys am selben Wochenende stattfanden", erklärte eine Quelle gegenüber Daily Mail. "Matty und Taylor waren eher ein Hookup, daher glaube ich nicht, dass irgendjemand groß an die andere denkt." Auch eine weitere Quelle betonte: "Taylor und Matty waren nie wirklich ernst miteinander." Für Gabbriette, die früher Leadsängerin der Punkrockband Nasty Cherry war, begann die Feier standesgemäß mit einem Auftritt eines Stripper-Polizisten auf dem Privatjet, gefolgt von einem Elvis-Imitator – und dem Abend in der Residency von Dita Von Teese (53) im Venetian Resort in Las Vegas. Ihre Hotelzimmer-Deko ließ keinen Zweifel: Ballons mit der Aufschrift "Mrs Healy" schmückten den Raum. Matty und Gabbriette hatten sich im September 2023 zusammengefunden und ihre Verlobung im Juni 2024 bestätigt.

Taylors kurze Romanze mit Matty hatte im Mai 2023 begonnen – nur wenige Wochen nach dem Ende ihrer über sechsjährigen Beziehung mit dem Schauspieler Joe Alwyn (35). Bilder zeigten das Paar beim Händchenhalten in New York City, und Matty besuchte mehrere Konzerte der "Eras Tour". Doch schon im Juni 2023 hieß es, die Liaison sei einfach ausgelaufen – ohne Drama. Bereits seit 2014 hatten die beiden immer wieder Spekulationen über eine mögliche Romanze ausgelöst, nachdem Taylor ein Konzert von Mattys Band The 1975 besucht hatte. Im Anschluss an das Liebes-Aus mit Matty fand Taylor ihr Glück mit NFL-Star Travis Kelce, der ihr im August 2025 einen Heiratsantrag machte. Die Hochzeit soll Berichten zufolge am 3. Juli in der Madison Square Garden Arena in New York City stattfinden.

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Collage: Instagram / gabbriette, Getty Images Collage: Gabbriette Bechtel und Taylor Swift

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Getty Images, Getty Images Taylor Swift und Matty Healy

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Instagram/ gabbriette Burlesque-Ikone Dita Von Teese und Gabbriette Bechtel, Juni 2026