Matty Healys Verlobte Gabbriette bei JGA in Handschellen

Kurz vor ihrer Hochzeit hat Gabbriette Bechtel, die Verlobte von The-1975-Sänger Matty Healy (37), ihren Junggesellinnenabschied in Las Vegas gefeiert – und der hatte es in sich. Die 28-Jährige teilte auf Instagram nun eine Reihe von Schnappschüssen von dem wilden Wochenende, die sie unter anderem in einem schicken Brautoutfit bestehend aus weißem Minirock, Blazer und High Heels zeigen. Für den spektakulärsten Moment des Abends sorgte ein vermeintlicher Polizist: Ein Mann mit Polizeimütze und -jacke legte Gabbriette Handschellen an und warf sie sich kurzerhand über die Schulter – um sie so die Treppe hinauf zu einem Privatjet zu tragen.

Während des Wochenendes ließ es die Influencerin mit ihrer Gruppe so richtig krachen: Ein privater Elvis (43)-Imitator sorgte für musikalische Unterhaltung und animierte die Partygäste zum Tanzen, zudem gab es personalisierte Champagnerflaschen von Dom Pérignon. Als ganz besonderes Highlight trat Burlesque-Ikone Dita Von Teese (53) auf – und posierte mit der Braut in spe für ein gemeinsames Foto. Im Hintergrund war ein großes Transparent mit der Aufschrift "Ich habe Gabbriettes Junggesellenabschied in Las Vegas 2026 überlebt" zu sehen. Riesige Luftballons rundeten die Deko ab. Mattys Mutter teilte außerdem auf ihrem Profil ein Video von Gabbriette aus dem Abend und schrieb dazu: "Wenn deine Freunde dir den besten Junggesellinnenabschied schmeißen!!!!"

Matty und Gabbriette sind seit 2024 verlobt, nachdem sie im September 2023 erstmals zusammen gesehen wurden – kurz nach Mattys Trennung von Taylor Swift (36). Die Hochzeit soll bereits im Juli stattfinden, und laut The Sun haben die beiden bereits mehr als 115.000 Euro ausgegeben, um Familie und Freunde nach Kalifornien zu fliegen. Ein Insider sagte der Zeitung: "Matty und Gabbriette wollen, dass dies die Hochzeit ihrer Träume wird, und es wird absolut keine Ausgabe gescheut." Im Netz sorgte der Zeitpunkt der Feierlichkeiten für Diskussionen, da seine Ex Taylor und NFL-Star Travis Kelce (36) ebenfalls in diesem Sommer heiraten sollen und Fans der Sängerin Parallelen zu Gabbriettes JGA-Zeitpunkt zogen.

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Instagram / gabbriette Gabbriette Bechtel bei ihrem JGA mit dem Fake-Polizisten, Juni 2026

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Instagram/ gabbriette Burlesque-Ikone Dita Von Teese und Gabbriette Bechtel, Juni 2026

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Instagram / gabbriette Model Gabbriette Bechtel und Sänger Matty Healy