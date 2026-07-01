Wimbledon: Bad Bunny und David Beckham posieren mit Djokovic

Einen Tag nach seinem Konzert vor mehr als 50.000 Fans im Londoner Tottenham Hotspur Stadium gönnte sich Bad Bunny (32) eine Auszeit – und die hatte es in sich. Der Rapper besuchte das Eröffnungsspiel von Wimbledon, und zwar in Begleitung von Gabriela Berlingeri, seiner Ex und angeblichen neuen Freundin. Auf dem Platz lieferte sich Novak Djokovic (39) mit Wu Yibing einen packenden Schlagabtausch, den der Serbe für sich entscheiden konnte. Auch Ex-Fußballstar David Beckham (51) war im Publikum zu sehen – allerdings nicht mit seiner Frau Victoria, sondern in Begleitung seiner Mutter Sandra. "Ein weiterer besonderer Tag mit Mama in Wimbledon – immer einer meiner absoluten Lieblingstage im Jahr", schrieb er dazu auf Instagram.

Nach dem Match kam es am Spielfeldrand zum absoluten Star-Moment: Bad Bunny, Novak und David posierten gemeinsam für ein Foto. Der offizielle Wimbledon-Instagram-Kanal teilte das Bild mit den Worten: "Ein ikonisches Trio bei den Championships." Auch in den Kommentaren ließ die Begeisterung nicht lange auf sich warten. "Drei Legenden", schwärmte ein Fan. Für Bad Bunny war es übrigens nicht das erste Aufeinandertreffen mit Novak – bereits am Vorabend hatte der Tennisprofi auf dem Konzert des puerto-ricanischen Rappers die Bühne betreten und dort sogar den berühmten Satz "¡Acho, PR es otra cosa!" – zu Deutsch: "Puerto Rico ist etwas ganz Besonderes!" – ins Mikrofon gesprochen.

Für David ist das Wimbledon-Turnier offenbar ein festes Highlight im Jahreskalender. Der vierfache Vater ist nicht nur als leidenschaftlicher Sportfan bekannt, sondern auch als Unternehmer aktiv. Zuletzt sorgte er mit einer ganz anderen Ehrung für Schlagzeilen: Anfang Juni wurde bekannt, dass er einen eigenen Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood erhält. Novak wiederum verbindet seine Karriere seit Jahren mit großen Tennisbühnen wie Wimbledon und wirkt auch abseits des Courts immer wieder offen für Begegnungen mit Stars aus Musik und Entertainment, wie dieser gemeinsame Auftritt mit dem Rapper zeigt.

Anzeige Anzeige

Instagram / djokernole Bad Bunny, Novak Djokovic und David Beckham

Anzeige Anzeige

Getty Images Bad Bunny bei der Apple Music Super Bowl LX Halftime Show im Levi’s Stadium in Santa Clara

Anzeige Anzeige

Getty Images Novak Djokovic beim Hellenic Championship, November 2025