Zum WM-Start: David Beckham erhält Stern auf Walk of Fame

David Beckham (51) bekommt einen ganz besonderen Ehrenplatz auf dem berühmten Hollywood Boulevard in Los Angeles: Der ehemalige englische Fußballstar erhält einen eigenen Stern auf dem Walk of Fame. Die feierliche Enthüllung ist für den 12. Juni geplant, wie oe24 berichtet. An seiner Seite werden bei der Zeremonie seine Ehefrau Victoria Beckham (52) sowie Hollywoodstar Tom Cruise (63) erwartet, wie die Organisatoren am Dienstag in Los Angeles bekanntgaben.

Der Zeitpunkt der Enthüllung ist bewusst gewählt: Nur wenige Stunden nach der Zeremonie steigt in Los Angeles das erste diesjährige WM-Spiel auf US-amerikanischem Boden, wenn die USA auf Paraguay treffen. Das eigentliche Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft findet einen Tag zuvor, am 11. Juni, in Mexiko statt – neben den USA und Kanada ist auch Mexiko Mitausrichter des Turniers. Mit dem Stern sollen laut den Organisatoren Davids Verdienste "bei der Steigerung der Popularität des Fußballs in Amerika sowie sein nachhaltiger Einfluss auf Sport, Unterhaltung und die globale Kultur" gewürdigt werden.

Für David ist der Stern auf dem Walk of Fame eine weitere Ehrung in einer langen Reihe von Auszeichnungen. Erst vor einigen Monaten wurde der Sportler von König Charles III. (77) auf Windsor Castle zum Ritter geschlagen und trägt seitdem offiziell den Titel "Sir David Beckham". Ehefrau Victoria, die viele noch als Posh Spice aus ihren Spice Girls-Tagen kennen, ist als erfolgreiche Modedesignerin und Unternehmerin tätig. Gemeinsam haben die beiden vier Kinder.

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Getty Images David Beckham beim Pressetag der RHS Chelsea Flower Show 2026 in London

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Imago David Beckham bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2002

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Imago David Beckham mit Victoria, Ted und Sandra Beckham in Windsor