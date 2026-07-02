Model Heidi Klum heizt Fans am Herd mit XXL-Dekolleté ein

Heidi Klum (53) hat ihre Fans mit einem heißen Küchen-Update auf Instagram begeistert. In dem Video steht das 53-jährige Supermodel am Herd und rührt lässig mit einem Kochlöffel in einem Topf. Was für Aufsehen sorgt, ist dabei weniger das Gericht selbst als vielmehr Heidis Anblick: Die Moderatorin trägt einen weißen Schlafanzug mit roten Herzchen, der einen Blick auf ihr Dekolleté erhaschen lässt.

Das Model nutzt in dem Clip ihren typischen Humor: Bekanntlich hat Heidi ihren Brüsten die Spitznamen "Hans" und "Franz" gegeben – und im Video schnappen die beiden direkt am Herd sichtlich nach frischer Luft. Ob das Gekochte am Ende auch schmeckte? Die Germany's Next Topmodel-Berühmtheit bereitete sich eine Mahlzeit aus Haferflocken und gekochten Kartoffeln zu. Heidi will sich nämlich seit einiger Zeit ausgewogener ernähren und probiert dementsprechend viel aus.

Vor rund zwei Wochen lieferte Heidi bereits einen Hingucker: Sie repostete auf Instagram ein Throwback-Foto aus einer alten Bademodenkampagne, das ein Fan-Account geteilt hatte. Darauf spazierte die Moderatorin im leuchtend gelben Triangel-Bikini am Strand entlang, die blonde Mähne im Wind und der Blick direkt in die Kamera. Doch zu dem sommerlichen Rückblick schlug Heidi auch nachdenklichere Töne an. In ihrer Dokuserie "On & Off the Catwalk" sprach sie offen über fiese Körper-Kommentare und erklärte: "Viele sagen, sie ist zu dick oder zu dünn oder schwanger, aber ich bin nicht schwanger. Ich bin nur ein bisschen dicker geworden. Es ist die Menopause."

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Imago Heidi Klum beim Calzedonia Summer Club

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Instagram / heidiklum Heidi Klum, Supermodel

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Getty Images Heidi Klum bei der amfAR Gala 2015 in Mailand