Mit 52 so selbstbewusst: Heidi Klum teilt weise Worte

Heidi Klum (53) hat den Sommer auf ihre ganz eigene Art eingeläutet: Das Model repostete auf ihrem Instagram-Profil ein Throwback-Foto aus einer alten Bademodenkampagne, das ein Fan-Account geteilt hatte, und begeisterte damit ihre Follower. Das Bild zeigt Heidi in einem leuchtend gelben Triangel-Bikini mit passendem Höschen, wie sie barfuß am Strand entlangläuft. Ihre blonde Mähne weht im Wind und sie blickt direkt in die Kamera. Das Foto versprüht pure Neunziger-Jahre-Nostalgie – und macht deutlich, warum die gebürtige Deutsche einst die Fashionmagazine der Welt im Sturm eroberte.

Passend zum Sommerbild meldete sich Heidi aber auch mit ernsteren Worten zu Wort. In ihrer Dokuserie "On & Off the Catwalk" sprach die Moderatorin offen über Körperkritik und Gewichtsveränderungen. "Viele sagen, sie ist zu dick oder zu dünn oder schwanger, aber ich bin nicht schwanger. Ich bin nur ein bisschen dicker geworden. Es ist die Menopause", erklärte sie dort. Trotz solcher Kommentare bleibt Heidi entspannt und selbstbewusst. Gegenüber dem Magazin People betonte sie: "Die Leute sagen immer: 'Du wirst wahrscheinlich selbstbewusster, je älter du wirst', aber ich war schon immer selbstbewusst. Ich habe kein Problem damit, in meiner Unterwäsche herumzulaufen. Ich verstecke mich nicht in einer Ecke."

Dieses Selbstbewusstsein zieht sich wie ein roter Faden durch Heidis Leben und Karriere. Bereits seit den frühen Neunzigern stand das Model vor der Kamera, damals noch als schüchterne Teenagerin: Mit 19 Jahren gewann sie den Modelwettbewerb "Model 92" in der RTL-Show "Gottschalk Late Night" und setzte sich damit gegen rund 25.000 Mitbewerberinnen durch. Heidi selbst beschrieb das, was danach folgte, als "krass". Auf dem "Victoria's Secret"-Laufsteg tanzte sie damals gegen den Zeitgeist – in einer Ära, die von einem ultraschlanken Look dominiert wurde, machte sie als kurvig-strahlende Erscheinung auf sich aufmerksam. Und das will sie auch weiterhin tun. "Ich lasse mich seit 1992 nackt oder in Dessous fotografieren, lange vor Instagram", sagte sie gegenüber People. "Seit 15 Jahren machen andere Leute nun das, was ich schon seit 30 Jahren mache. Statt mit meinen kleinen Höschen in einer Zeitschrift zu erscheinen, bin ich auf Instagram. Das ist doch dasselbe."

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