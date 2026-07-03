Teuer: Amy Schumer spottet über Taylor Swifts Hochzeitswahn

Amy Schumer (45) meldet sich erneut mit einem Seitenhieb auf Taylor Swift (36) zu Wort. Diesmal hat die Komikerin die gigantischen Feierlichkeiten rund um Taylors Hochzeit mit NFL-Star Travis Kelce (36) ins Visier genommen. Auf Instagram lässt Amy keinen Zweifel daran, was sie von dem schier grenzenlosen Spektakel hält. Mit trockenem Humor kommentiert sie die Ereignisse und deutet damit an, dass ihr das ganze Tamtam schlicht zu viel des Guten sei. Swifties, also die eingefleischten Fans der Sängerin, reagieren gespalten – manche amüsiert, andere weniger begeistert.

"Das Probeessen war der Hammer. Wer hätte gedacht, was sie sich für uns heute Abend ausgedacht hat", schreibt Amy. Dazu postet sie ein Selfie in einem seltsamen Outfit, bestehend aus einem schwarzen Pullover mit Rundhalsausschnitt und roten Shorts, um die Hüften trug sie eine rosa Gürteltasche. Ein orangefarbener Schal mit Polka-Punkten ist um ihren Hals gebunden, und auf dem Kopf trägt sie einen Strohhut. Die Hochzeit von Taylor und Travis findet in der Madison Square Garden Arena in New York statt und zieht mehr als tausend Gäste aus dem Showbusiness an. New York Times-Reporterin Emma Fitzsimmons, die die Veranstaltung journalistisch begleitet, beschreibt das Ereignis so: "Amerika hat keine royalen Hochzeiten. Aber das hier kommt dem wohl am nächsten." Die Feierlichkeiten erstrecken sich über mehrere Tage, und ein großes Polizeiaufgebot sichert die Veranstaltung ab. Die umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen fallen ausgerechnet auf das Wochenende des amerikanischen Nationalfeiertags.

Die aktuelle Episode ist nicht das erste Mal, dass Amy und Taylor gemeinsam in den Schlagzeilen landen. Bereits 2016 sorgte Amy mit einem Instagram-Post für Aufsehen, als sie ein Foto von sich am Strand veröffentlichte und dazu schrieb: "Taylor, das ist keine Oberschenkellücke. Das hier ist eine Oberschenkellücke". Der Post bezog sich auf Taylors Auftritt bei den Grammy Awards, bei dem ihre Beine für Diskussionen gesorgt hatten. Amys Sprecherin stellte damals gegenüber dem Magazin People klar: "Amy liebt Taylor und machte einen Witz, weil sie selbst keine Oberschenkellücke hat." Amy selbst reagierte auf die Kritik auf Twitter mit den Worten: "Wie wäre es, wenn alle mal tief durchatmen." Trotz der gelegentlichen Seitenhiebe galten die beiden nie als verfeindet – vielmehr gehören Amys Kommentare zu ihrem bekannt selbstironischen Stil.

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Getty Images Amy Schumer bei der New-York-Premiere von "Lorne" am 9. April 2026

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Instagram / amyschumer Amy Schumer kurz vor Taylor Swifts Hochzeit

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce