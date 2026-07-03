Wegen Taylor Swifts Hochzeit: Immer mehr Promis in New York

Die Promis strömen in Scharen nach New York: Rund um Taylor Swifts (36) bevorstehende Hochzeit mit Travis Kelce (36) wurden in den vergangenen Tagen zahlreiche Stars in der Stadt gesichtet. Moderator Graham Norton (63) traf laut The Sun gemeinsam mit seinem Ehemann Jono McLeod am JFK-Flughafen ein, und auch Schauspielerin und Autorin Phoebe Waller-Bridge (40) landete vor Kurzem mit ihrer Familie im Schlepptau in New York. Sängerin Dua Lipa (30) war zu diesem Zeitpunkt bereits in der Stadt. Das Trio gehört damit zu einer langen Liste bekannter Gesichter, die für die Feierlichkeiten in den Big Apple gereist sind. Die Hochzeit der Sängerin mit dem NFL-Star soll dem Vernehmen nach über das Wochenende rund um den amerikanischen Nationalfeiertag am 4. Juli im Madison Square Garden stattfinden und sich über mehrere Tage erstrecken.

Berichten zufolge sollen bei dem Mega-Event auch die Musiker Stevie Nicks (78) und Tim McGraw (59) auftreten. Taylors engster Freundeskreis dürfte ebenfalls vollzählig erscheinen: Selena Gomez (33) gilt laut Insidern als gesetzt für das Amt der Trauzeugin, und auch Supermodel Gigi Hadid (31) soll auf der Gästeliste stehen. Auf Seiten des Bräutigams werden Travis' Bruder Jason Kelce (38) und seine Frau Kylie erwartet. Auch Bürgermeister Zohran Mamdani ließ indirekt durchblicken, was die New Yorker erwartet. Bei einer Pressekonferenz am Dienstag riet er den Bürgern, wegen der Hitzewelle zu Hause zu bleiben – und richtete dann mit einem Augenzwinkern das Wort an das Brautpaar: "Und wenn Sie zufällig gerade im Madison Square Garden heiraten, dann bleiben Sie drinnen und bleiben Sie kühl."

Taylor und Travis haben sich seit ihrer Verlobung im vergangenen Sommer zu den Details der Hochzeit bedeckt gehalten. In den Wochen vor dem großen Ereignis war bereits zu beobachten, wie sich Taylors engster Kreis in New York zusammenfand: So wurden etwa Sabrina Carpenter (27) und Ed Sheeran (35) in der Stadt und ihrer Umgebung gesichtet. Auch Graham ist der Sängerin nicht fremd – der Comedian und Moderator hatte zuletzt in dem Musikvideo zu ihrem Song "Opalite" mitgewirkt.

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Imago Taylor Swift und Travi Kelce in New York, Mai 2026

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Instagram / dualipa Dua Lipa, April 2026

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Getty Images Selena Gomez bei der Premiere von Netflix' "Marty, Life Is Short" im Egyptian Theatre in Hollywood