Rapper Mois und seine Freundin sind nach Wien ausgewandert

Mois (35) hat seine Zelte in Deutschland offenbar abgebrochen: Gemeinsam mit seiner Freundin Seven ist der Rapper nach Wien gezogen. Seine neue Bleibe zeigte der Social-Media-Star nun in einem TikTok-Video. Zu sehen ist eine bereits vollständig möblierte Wohnung in einem Hochhaus, sodass das Paar offenbar kurzfristig einziehen konnte. Der größte Hingucker ist allerdings nicht die Einrichtung, sondern der Ausblick: Durch die großen Fensterfronten eröffnet sich ein weiter Blick über die Skyline der österreichischen Hauptstadt. Für Mois ist der Umzug zugleich eine Rückkehr an einen vertrauten Ort. Bevor er nach Deutschland zog, lebte er bereits in Wien. Nun ist er in seine frühere Heimatstadt zurückgekehrt – diesmal gemeinsam mit seiner Partnerin.

Bis es so weit war, hatten die beiden allerdings eine längere Wohnungssuche hinter sich. Mehrere Wochen lang suchten Mois und Seven zunächst in Augsburg nach einem gemeinsamen Zuhause. Ihre erste Unterkunft mussten sie wieder verlassen, nachdem der Vermieter das Mietverhältnis gekündigt hatte. Warum es dazu kam, ist nicht bekannt. Anschließend kam das Paar vorübergehend in einem Airbnb in Frankfurt am Main unter. Von dort aus wollten sie nach einer dauerhaften Bleibe suchen. Schon während dieser Zwischenstation ließ Mois immer wieder durchblicken, dass ihn vor allem Wien reizt. Von der österreichischen Hauptstadt schwärmte der Rapper mehrfach – und letztlich fiel die Wahl tatsächlich auf die Donaustadt.

Der 35-Jährige bestätigte seine Beziehung zu Seven erst im Juni dieses Jahres – doch schon kurz darauf machte er deutlich, wie ernst es ihm mit ihr ist. In einem TikTok-Video ging er vor seiner Freundin auf die Knie und steckte ihr einen Donut an den Finger. Gleichzeitig kündigte er an, ihr eines Tages einen "monumentalen" Antrag machen zu wollen. Die ungewöhnliche Aktion sorgte in den Kommentaren für geteilte Reaktionen. Während einige den Schritt als "viel zu früh" bezeichneten, gönnten andere dem Paar sein Tempo.

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moiszet Influencer Mois und seine Partnerin Seven, Juli 2026

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Instagram / zoiszet Rapper Mois, November 2025.

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Instagram / zet.mois Rapper Mois und seine Freundin Seven zeigen sich sehr vertraut auf seinen Social-Media-Kanälen.

Wie findet ihr Mois' Rückkehr nach Wien mit Seven? Passt perfekt – die Stadt hat ihn offenbar nie ganz losgelassen. Ein mutiger Neustart, aber nach der langen Wohnungssuche auch ziemlich spontan. Hauptsache, die beiden fühlen sich in ihrem neuen Zuhause wohl. Ergebnis anzeigen