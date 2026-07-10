Nach drei Wochen Beziehung: Mois und Seven planen Umzug

Gerade erst kennengelernt, schon zusammengezogen: Mois (35) und seine Freundin Seven machen ernst. Der Social-Media-Star und Rapper, der mit bürgerlichem Namen Zelemkhan Arsanov heißt, und Seven sind seit ihrem ersten persönlichen Treffen offiziell ein Paar – das ist gerade einmal dreieinhalb Wochen her. Jetzt haben die beiden aber schon den nächsten großen Schritt gewagt: In einem TikTok zeigt Mois, dass er sich mit Seven eine mögliche gemeinsame Wohnung in Augsburg angeschaut hat. Die Zwei-Zimmer-Wohnung mit Schlaf- und Wohnzimmer sowie einem Balkon mit schöner Aussicht ist zwar kein Luxusapartment, doch Seven zeigte sich in dem Video sichtlich begeistert.

Weil die beiden bisher weit voneinander entfernt leben, hat Seven sich entschieden, zu Mois nach Augsburg zu ziehen. Dass alles so schnell geht, begründete der 35-Jährige auf TikTok mit ganz persönlichen Worten: "Ich hab viele Beziehungen in meinem Leben gehabt, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, eine Beziehung haben zu müssen. (...) Aber es war noch nie von mir aus so ein starkes Interesse an einem Menschen, wie es gerade ist. Und das ist für mich irgendwo auch neu. (...) Seitdem sie da ist, ist mein Leben auf jeden Fall schöner. Und ich hoffe, ihr Leben auch." Obwohl er nach eigenen Angaben aktuell wieder gut verdient, möchte er bewusst bescheiden bleiben.

Kennengelernt haben sich die beiden zunächst in einem TikTok-Livestream, bevor sie sich Mitte Juni zum ersten Mal im echten Leben getroffen haben. Schon kurz nach dem offiziellen Beziehungsbeginn machte Mois kein Geheimnis daraus, dass er an eine gemeinsame Zukunft denkt – er sprach öffentlich davon, heiraten und zusammenziehen zu wollen, und ließ sich sogar zu einer symbolischen Geste auf die Knie herab, bei der er Seven einen Donut an den Finger steckte und einen "monumentalen" Antrag ankündigte.

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Instagram / zet.mois Rapper Mois und seine Freundin Seven zeigen sich sehr vertraut auf seinen Social-Media-Kanälen.

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TikTok / achwas216 Rapper Mois und seine Partnerin Seven, Juni 2026

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Instagram / zoiszet Rapper Mois, November 2025.

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