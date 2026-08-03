Ein Baby? Mois und Partnerin Seven deuten Schwangerschaft an

Manche Paare lassen sich Jahre Zeit für die großen Meilensteine des Lebens – Mois (35) und seine brandneue Partnerin Seven bevorzugen offenbar die rasante Überholspur. Erst vor Kurzem machten die beiden ihre Beziehung öffentlich, nun heizen sie auf TikTok eifrig die Gerüchte um eine mögliche Schwangerschaft an. Bei einem gemeinsamen Shoppingausflug steuerten sie gezielt die Kleinkind-Abteilung an, wo Seven beim Blick auf das Babyspielzeug raunte: "Noch ungefähr zwei Wochen, dann wissen wir es." Für den ehemaligen Rapper wäre es bereits das vierte Kind, für seine neue Freundin offenbar das erste. Die Community verfolgt das Geschehen jedenfalls fasziniert und rätselt fleißig, ob hier tatsächlich schon Nachwuchs im Anmarsch ist.

Unter einem auf TikTok geteilten Clip dieses brisanten Moments sammelten sich die unterschiedlichsten Reaktionen. Während ein User die rasante Beziehung treffend als "Speedrun" bezeichnete, streuten andere Anhänger virtuelle Blumen und schwärmten von den beiden als Eltern. Doch die Netz-Detektive schlafen bekanntlich nie: Skeptische Stimmen verwiesen umgehend darauf, dass Seven in einem anderen Clip ganz ungeniert an einem Energydrink nippte – für viele das finale Gegenargument zu einer Schwangerschaft. Offizielle Klarheit gibt es vorerst nicht, da bisher weder Mois noch Seven die Spekulationen bestätigt haben. Fest steht bisher nur, dass der kryptische Satz bei der Gefolgschaft genau das erreicht hat, was er sollte: maximale Aufmerksamkeit und glühende Kommentarspalten.

Dass die Liebeschronik der beiden aktuell so fasziniert, liegt vor allem am strammen Zeitplan. Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass das Paar eine gemeinsame Zwei-Zimmer-Wohnung in Augsburg beziehen will. Sogar beim Juwelier tauchten die beiden kürzlich auf, um feinsäuberlich ihre Ringgrößen bestimmen zu lassen. Bei all der zur Schau gestellten Romantik sollte laut Kritikern jedoch eines nicht vergessen werden: Im Juli 2024 hatte Mois' Exfrau Anis auf Instagram in einer insgesamt zweistündigen Videoserie über die schwere körperliche, sexuelle und emotionale Gewalt ausgepackt, die er und seine Familie ihr während der siebenjährigen Ehe angeblich angetan haben sollen. Aus diesem Grund hoffen Fans für die möglicherweise schwangere Seven vor allem eines: Dass sie weiß, worauf sie sich einlässt.

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moiszet Influencer Mois und seine Partnerin Seven, Juli 2026

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TikTok / achwas216 Rapper Mois und seine Partnerin Seven, Juni 2026

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Instagram / zois.kaiser Mois, April 2025