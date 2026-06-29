Viel zu früh? Rapper Mois deutet schon den Heiratsantrag an

Nach gerade einmal elf Tagen Beziehung scheint Mois (35) bereits an die Zukunft mit seiner Freundin Seven zu denken. Der Social-Media-Star und Rapper, der bürgerlich Zelemkhan Arsanov heißt, hat auf TikTok ein Video hochgeladen, das die Community in Aufruhr versetzt: Darin geht er vor Seven auf die Knie und steckt ihr einen Donut an den Finger – halb symbolisch, halb spaßig. Dazu kündigte der 35-Jährige an, ihr einen "monumentalen" Antrag machen zu wollen.

Dass die Beziehung rasant Fahrt aufnimmt, zeigt auch ein weiteres Detail: Mois hat bereits Sevens Familie kennengelernt und war bei ihr zum Essen eingeladen. Ihre Familienmitglieder wurden dabei nicht vor der Kamera gezeigt. Unter dem Donut-Video meldeten sich viele Fans zu Wort – und die Meinungen gehen auseinander. "Es ist so früh, ich hoffe nicht, aber nur weil es zu früh ist, sonst gönne ich den beiden", schrieb ein Nutzer. Eine andere Person kommentierte: "Zum Heiraten viiiiiel zu früh, gebt euch mehr Zeit." Doch es gibt auch andere Stimmen: "Seven meint es ernst und lasst doch Mois gehen, jeder hat eine zweite Chance verdient. Er hat schon so viele Familien und Kinder glücklich gemacht, warum soll er nicht auch mal glücklich sein im Leben", hieß es in einem weiteren Kommentar.

Dass Mois seine neue Liebe so offensiv in den sozialen Medien zeigt, passt zu dem rasanten Start dieser Beziehung. Erst vor Kurzem hatte er seine Romanze mit Seven öffentlich gemacht. Kennengelernt hatten sich die beiden nach seinen eigenen Angaben über einen geplanten Videodreh für TikTok. Schon damals wurde deutlich, dass sich aus einem lockeren Content-Termin schnell mehr entwickelt hat. Nun folgt mit dem Besuch bei ihrer Familie und dem Donut-Kniefall bereits das nächste Kapitel, das vor allem eines zeigt: Mois und Seven lassen ihre Follower sehr nah an ihrem Kennenlernen teilhaben.

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Instagram / zet.mois Rapper Mois und seine Freundin Seven zeigen sich sehr vertraut auf seinen Social-Media-Kanälen.

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moiszet Mois, Rapper und Influencer

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TikTok / achwas216 Rapper Mois und seine Partnerin Seven, Juni 2026

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