"Ganzes Leben versaut": Doreen Dietel bereut Beautyeingriff

Eine spontane Entscheidung auf einer Party veränderte Doreen Dietels (52) Leben nachhaltig. 1999 ließ sich die Schauspielerin dort kurzerhand Silikon in die Lippen spritzen. Den Anstoß soll ein Arzt gegeben haben, der zu ihr sagte: "Du bist schön, aber deine Lippen sind total schmal." Doch aus der vermeintlich kleinen Beautybehandlung entwickelte sich für Doreen ein jahrelanges Problem. Unmittelbar nach dem Eingriff schwollen ihre Lippen stark an – und gingen anschließend nicht mehr auf ihre ursprüngliche Größe zurück. 15 Jahre später blickte die Schauspielerin im Gespräch mit RTL "Exclusiv" verbittert auf die Entscheidung zurück, wie die Abendzeitung berichtete. "Ich habe mir mein ganzes Leben versaut", erklärte sie damals. Der nur wenige Minuten dauernde Eingriff sollte sie sowohl privat als auch beruflich noch lange beschäftigen.

Nach der Behandlung habe sich die Wahrnehmung ihrer Person stark verändert. Doreen zufolge wurde sie zunehmend auf ihr Aussehen reduziert, und hinter ihrem Rücken soll darüber gesprochen worden sein, dass man sie aufgrund ihres Gesichts nicht mehr besetzen könne. Zwar war die Schauspielerin weiterhin im Fernsehen zu sehen, größere Rollenangebote seien jedoch ausgeblieben. Auch von Zuschauern und der Presse habe sie immer wieder Kritik an ihrem Äußeren erfahren. Die Bedenken bei der Besetzung von Rollen konnte sie sogar teilweise nachvollziehen. "Und das verstehe ich auch", sagte sie gegenüber RTL "Exclusiv". Emotional setzte ihr die Situation dennoch enorm zu und führte sie nach eigenen Angaben in eine schwere Krise. "Ich wollte nicht mehr leben", offenbarte Doreen in dem Interview. In diesem Zusammenhang sprach sie auch öffentlich über einen damaligen Suizidversuch. Sie habe sich in dieser Phase allein gefühlt und geglaubt, nichts mehr verlieren zu können.

Dabei hatte Doreens Schauspielkarriere vor dem Eingriff vielversprechend begonnen. Mitte der 1990er-Jahre sammelte sie erste Erfahrungen vor der Kamera und erhielt unter anderem eine Rolle im "Tatort". Später spielte sie gemeinsam mit Uschi Glas (82) und konnte mit der Serie "Sylvia – Eine Klasse für sich" sowie dank ihrer Teilnahme an Realityshows Erfolge feiern. 2014 berichtete Doreen schließlich von dem Versuch, die Folgen der Silikonbehandlung zumindest teilweise korrigieren zu lassen. Mithilfe von Kortisonspritzen sollten Narben und Verknotungen im Inneren ihrer Lippen gelöst und diese dadurch verkleinert werden. Komplett rückgängig machen ließen sich die Auswirkungen des Eingriffs allerdings nicht.

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Getty Images Doreen Dietel im April 2016 in München

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Doreen Dietel bei der Premiere von "Drei Engel für Charlie" in Berlin, 2000

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Joyn Doreen Dietel bei "Promi Big Brother", 2025