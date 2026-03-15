Diebstahlvorwürfe: Doreen Dietel schießt gegen Silvia Wollny

Die Diskussion um Realitystar Silvia Wollny (61) spitzt sich weiter zu: Nachdem Schwiegersohn Servet Özbek der Elffach-Mutter öffentlich vorgeworfen hatte, in einem Supermarkt geklaut und Spenden für Opfer einer Umweltkatastrophe unterschlagen zu haben, meldete sich nun auch Schauspielerin Doreen Dietel (51) zu Wort. Die 51-Jährige kommentierte am Samstag den Promiflash-Beitrag zu den Vorwürfen mit den vielsagenden Worten: "Jetzt wird's eng." Servet, der mit Wollny-Nesthäkchen Loredana (22) verheiratet ist, hatte zuvor unter anderem behauptet, seine Schwiegermutter habe bei Dreharbeiten in einem Edeka-Markt mehrere Sixpacks Wasser und Cola mitgehen lassen. Mit ihrem Kommentar scheint Doreen nun Silvias Kritiker zu unterstützen. Ob sie wohl mehr über die 61-Jährige weiß, als der Öffentlichkeit bisher bekannt ist?

In der Kommentarspalte des Promiflash-Posts prallen derweil zwei Lager aufeinander. Viele Nutzer schlagen sich klar auf Servets Seite und nehmen kein Blatt vor den Mund. "Ich glaube ihm jedes Wort", schreibt ein Fan auf Instagram. Andere sehen in seinen Aussagen sogar eine Art Enthüllung: "Endlich mal einer, der diese Show aufdeckt." Manche verweisen auf angebliche Muster aus der Vergangenheit: "Laut ihrem Exmann hat sie das wohl nicht zum ersten Mal gemacht", meint etwa ein Nutzer. Doch längst nicht alle stimmen in den Chor der Kritiker ein – auch Unterstützung für die Reality-TV-Matriarchin ist deutlich hörbar: Manche wittern hinter Servets Aussagen nur den Wunsch nach Aufmerksamkeit und reagieren mit Unverständnis: "Das tut mir sehr leid für Silvia. Ich verstehe nicht, warum er das macht."

Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgt unterdessen, dass sich ausgerechnet Skandalnudel Calantha Wollny (25) in diesem Fall demonstrativ für ihre prominente Mutter ausspricht. Sie stärkt dem Realitystar öffentlich den Rücken und erklärt laut Tag24: "Ich stelle mich vor meine Mutter, wenn ich weiß, dass es Lügen sind." Silvia steht damit einmal mehr im Mittelpunkt eines Familienstreits, der längst nicht mehr nur hinter den Kulissen stattfindet. Inzwischen verlagert sich die Auseinandersetzung immer stärker in die sozialen Netzwerke – und nicht nur Fans, sondern auch prominente Kollegen wie Doreen verfolgen das Geschehen mit wachsender Aufmerksamkeit.

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Doreen Dietel und Silvia Wollny

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Instagram / wollnysilvia TV-Star Loredana Wollny ist wieder mit ihrem Mann Servet und ihrem Sohn Aurelio vereint, November 2025.

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Instagram / randale_caly Calantha Wollny, Tochter von Silvia Wollny