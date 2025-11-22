Nach Ausraster: Nahm Doreen Dietel Ben Tewaag etwa auf?

Vor wenigen Tagen soll Ben Tewaag (49) nach einem Zwischenfall in eine Psychiatrie eingeliefert worden sein. Unter dem dazugehörigen Promiflash-Post bei Instagram meldete sich auch Bens gute Freundin Doreen Dietel (51) zu Wort und behauptet deutlich: "Er ist definitiv nicht in der Psychiatrie!" Auf den Kommentar reagieren natürlich auch die Fans – und das vor allem mit Fragezeichen. Ein User hakt mit Lach-Smiley nach: "Warum? Ist er bei dir?" Darauf antwortet Doreen schlicht mit "Ja". Genauere Details gibt sie nicht preis, scheint aber andeuten zu wollen, dass der Sohn von Filmstar Uschi Glas (81) bei ihr untergekommen ist. Ob das der Wahrheit entspricht, ist nicht bekannt.

Ben wurde vergangenen Dienstag von einem Krankenwagen mitgenommen, weil er sich nach einem "häuslichen Zwischenfall" schwer an der Hand verletzte. Berichten von Oe24 zufolge handelte es sich um eine tiefe Schnittwunde, die medizinisch behandelt werden muss. Während der Fahrt im Rettungswagen soll der 49-Jährige aber ein zunehmend aggressives Verhalten gezeigt und sogar versucht haben, aus dem fahrenden Wagen zu fliehen. Weil die Sanitäter sich nicht mehr zu helfen wussten, riefen sie wohl die Polizei, die Ben in Gewahrsam nahm. Die Beamten konnten ihn aber nicht beruhigen, stattdessen wütete er immer weiter und verletzte auch einen der Polizisten leicht. Aufgrund seines Zustands wurde der ehemalige Promi Big Brother-Gewinner nach der Behandlung seiner Verletzung in eine psychiatrische Klinik gebracht. Wie lange er dort blieb, ist nicht bekannt.

Ben fiel schon in der Vergangenheit immer mal wieder negativ auf. In den vergangenen Jahren schien er sich aber gefangen zu haben. Er sammelte in Shows wie "Promi Big Brother" oder Kampf der Realitystars viele Fans und Sympathien. Nicht ohne Grund wurde er 2016 in der vierten Staffel von Promi-BB zum Sieger gewählt. "Kampf der Realitystars" 2024 endete für den Filmproduzenten weniger erfolgreich, hier entschieden aber auch nicht die Zuschauer, wer in die nächste Runde kommt. Ben bekam die meisten Stimmen von seinen Mitstreitern und musste gehen – eine Entscheidung, die die Zuschauer gar nicht nachvollziehen konnten: In einer Promiflash-Umfrage gab über die Hälfte der Leser an, dass sie einen anderen Kandidaten rausgeworfen hätten. Ben selbst zeigte sich in der Show aber verständnisvoll: "Es gibt kein böses Blut zwischen uns, von meiner Seite aus. Ich werde euch sogar vermissen."

Gulotta, Francesco / ActionPress, RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Collage: Doreen Dietel und Ben Tewaag

Instagram / ben_tewaag Ben Tewaag, Mai 2024

Getty Images Ben Tewaag gewinnt "Promi Big Brother" 2016

