Sie waren Doreen Dietels Lieblingspersonen im Promi-BB-Haus

Doreen Dietel (51) hat sich nach ihrem Auszug bei Promi Big Brother"erstmals zu ihren Erfahrungen im Haus geäußert. Im Gespräch mit Promiflash verriet die Schauspielerin, mit wem sie sich besonders gut verstand und welche Dynamiken für Gesprächsstoff sorgten. Vor allem Karina wurde für Doreen eine wichtige Bezugsperson: "Wir waren ja ganz, ganz eng von Tag eins", erklärte sie. Doch mit der Zeit kam es zu Spannungen zwischen den beiden, da Karinas Verhalten als zu belehrend empfunden wurde. Der Alltag im Haus sorgte offenbar für die ein oder andere Diskussion bei den beiden – auch über saubere Kühlschränke und glänzende Böden.

Neben Karina fand Doreen in Pinar eine weitere Lieblingsperson, von der sie besonders angetan war. "Ich bin ein ganz großer Pinar-Fan. Dieses Mädchen hat das Herz am richtigen Fleck", schwärmte sie im Interview. Laut Doreen sei Pinar eine Person, die sich nicht ständig den Kopf zerbricht und dadurch vielen Enttäuschungen aus dem Weg geht. "Das ist ein Mädchen. Was für ein tolles Mädel", erklärte die gebürtige Bayerin begeistert. Offenbar schätzte Doreen vor allem die authentische und ehrliche Art der Mitbewohnerin, die für sie eine positive Energie in die angespannte Atmosphäre des Promi-Hauses brachte.

Für Doreen war ihre Zeit bei der Reality-Show alles andere als einfach, denn sie musste als erste Kandidatin das Haus verlassen. Trotz des frühen Exits zeigte sie sich nach der Erfahrung deutlich entspannter und vor allem dankbar für die besonderen Begegnungen - auch, wenn sie von manchen Bewohnern genervt war. Die Schauspielerin, die sich in den letzten Jahren nach ihrer TV-Karriere auf privates Glück und unternehmerische Projekte konzentrierte, machte im Interview klar, dass sie auch die konfliktreichen Momente der Show mit einem Augenzwinkern betrachtet. Doreens offene Worte und ihr Humor zeigen, dass sie das Abenteuer "Promi Big Brother" mit einer gesunden Portion Gelassenheit abgeschlossen hat.

Anzeige Anzeige

Future Image / ActionPress Doreen Dietel, "Prominent getrennt"-Star

Anzeige Anzeige

Joyn "Promi Big Brother"-Stars in der Musterwohnung, 2025

Anzeige Anzeige

Joyn Pinar Sevim bei "Promi Big Brother" 2025