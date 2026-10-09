Vor Ehe-Aus: Oliver Pocher bereut Romantikmarathon für Amira

Oliver Pocher (48) hat in Sachen Romantik einst alle Register gezogen – heute denkt er mit gemischten Gefühlen daran zurück. In der aktuellen Folge seines Podcasts "Patchwork Boys" plaudert der Comedian gemeinsam mit Pietro Lombardi (34) über die größte Liebesaktion seines Lebens – und die galt seiner damaligen Ehefrau Amira Aly (34). Weil die Moderatorin Weihnachten über alles liebt, mietete er anlässlich ihres 30. Geburtstags kurzerhand die Skihalle Neuss und verwandelte das Areal schon Ende September in ein glitzerndes Winterwunderland. Das Geburtstagskind wurde schließlich von einer Freundin unter einem Vorwand mit verbundenen Augen zur Location gebracht, wo neben zahlreichen Freunden auch unzählige Familienmitglieder warteten. Die Gäste erschienen brav im Festtagsoutfit, während Oliver höchstselbst zusammen mit Amiras Bruder im Wham!-Kostüm den Klassiker "Last Christmas" schmetterte. Besonders rührend: Sogar Amiras Großeltern, die zuvor noch nie ein Flugzeug betreten hatten, ließ der Comedian für seine Liebste einfliegen.

Doch mit der XXL-Mottoparty in Neuss war der Verwöhnmarathon noch lange nicht zu Ende. Nach einer Massenübernachtung von rund 20 Familienmitgliedern bei Oliver zu Hause ging es tags darauf in Kolonne nach Paris, inklusive Nobelessen im Eiffelturm, einer idyllischen Schiffstour auf der Seine und weiteren Highlights. Als Krönung hängte der Entertainer noch eine gemeinsame Urlaubswoche mit Amiras engsten Verwandten auf Kreta hintenan. Pietro zeigte sich im Podcast vollkommen erschlagen von so viel Inszenierungslust und gab ehrlich zu, selbst noch nie einen derart gewaltigen Aufwand für eine seiner Partnerinnen gestemmt zu haben. Die trockene Reaktion des Comedians folgte prompt und ohne jede diplomatische Schamgrenze: "Ein halbes Jahr später hat sie mit Biyon gebumst und war weg." Ein gewohnt deftiger Giftpfeil in Richtung des Motivationscoachs, mit dem Amira noch vor der offiziellen Trennung von Oliver eine Affäre gehabt haben soll, wie der Comedian immer wieder behauptet.

Seinem Podcastkollegen attestiert Oliver rückblickend jedenfalls große Cleverness, sich solche Mammutaktionen von vornherein gespart zu haben. Das spätere Ehepaar hatte sich im Jahr 2016 kennengelernt, drei Jahre später läuteten die Hochzeitsglocken, bevor zwei gemeinsame Söhne das Familienglück krönten. Während die skurrile Weihnachtsparty im Spätsommer damals von Fans als romantisches Idealbild gefeiert wurde, wirkt die späte Einordnung der gesamten Geburtstagswoche vor dem Hintergrund der Scheidung heute wie ein bitterer Nachruf auf vergebliche Liebesmüh. Die Ehe der beiden gehört längst der Vergangenheit an: Während Amira inzwischen wieder glücklich vergeben und hochschwanger ist, zieht Oliver weiterhin als Single durch die Lande – und nutzt das Mikrofon verlässlich für spitze Rückblicke auf vergangene Zeiten.

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ActionPress Amira und Oliver Pocher im September 2019

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Christoph Hardt / Future Image/ ActionPress Oliver Pocher und Amira Aly

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Getty Images Amira und Oliver Pocher im April 2019