Bauch voll Glitzer: Amira Aly feiert zuckersüße Babyparty

Bei Amira Aly (34) steht die Ankunft ihres dritten Kindes kurz bevor – und das wurde jetzt gebührend gefeiert. Auf Instagram teilte die Moderatorin eine ganze Reihe neuer Fotos von ihrer Babyparty und nahm ihre Follower so mit zu der liebevoll gestalteten Feier für ihre erwartete Tochter. Der absolute Hingucker ist dabei ihr Babybauch: Die runde Kugel hat Amira freigelegt und mit zahlreichen funkelnden Glitzersteinen verzieren lassen, die auf den Bildern um die Wette strahlen. Gemeinsam mit ihren Gästen zelebriert die werdende Mama so die bevorstehende Ankunft ihres Mädchens. Dass sich bei dem Event alles um den Nachwuchs dreht, ist auf jedem einzelnen Schnappschuss unübersehbar.

Auch die Deko ist komplett auf die kleine Tochter abgestimmt. Im Mittelpunkt des Buffets steht eine rosafarbene Torte, die den Schriftzug "Oh Baby" trägt. Auf den Tischen sind kleine Papierfiguren mit übergroßen Köpfen von Amira und Christian verteilt. Für süße Verpflegung ist ebenfalls gesorgt: Die Gäste können sich an einer eigens aufgebauten Candybar bedienen. Natürlich dürfen bei der Babyparty auch kleine Präsente für den Nachwuchs nicht fehlen. Auf einem der Fotos hält die Moderatorin niedliche rosafarbene Kinderschuhe in die Kamera, die mit zwei Schwänen geschmückt sind. Viele Worte braucht Amira zu dem großen Tag allerdings nicht. Ihren Bilderbeitrag kommentiert sie schlicht mit dem Wort "Blessed" (zu dt. "Gesegnet") – mehr braucht es bei so vielen Eindrücken offenbar nicht.

Für Amira ist es bereits das dritte Kind, eine Tochter erwartet sie aber zum ersten Mal. Ganz ohne negative Stimmen verlief ihre Schwangerschaft zuletzt allerdings nicht. Im Netz sorgte vor allem ihr Babybauch für kritische Kommentare, weil die Moderatorin ihre Kugel auf Bildern immer wieder mit beiden Händen in Szene setzt. Von dem Spott ließ sie sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Stattdessen reagierte sie mit Humor und veröffentlichte ein bewusst überspitztes Video. Darin präsentierte die Social-Media-Bekanntheit ihren Bauch aus mehreren Perspektiven und berührte ihn demonstrativ immer wieder. Auf diese Weise griff sie genau das Verhalten auf, das ihre Kritiker zuvor beanstandet hatten. Auch bei der Babyparty versteckt Amira ihre Babykugel nun keineswegs: Durch die funkelnden Steine wird sie vielmehr ganz gezielt zum auffälligen Mittelpunkt der neuen Bilder.

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Instagram / amiraaly Amira Aly auf ihrer Babyparty, Oktober 2026

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Instagram / amiraaly Die rosafarbene Torte auf der Babyparty von Amira Aly

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Instagram / amiraaly Amira Aly auf ihrer Babyparty, Oktober 2026