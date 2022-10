Oliver Pocher schmeißt zu Amiras Geburtstag Weihnachtsparty

Die Überraschung ist Oliver Pocher (44) wohl rundum gelungen! Der Entertainer lernte seine heutige Ehefrau Amira Pocher 2016 kennen. 2019 gab das Paar sich das Jawort, heute haben die beiden zwei gemeinsame Söhne. Nun wurde die Moderatorin 30 Jahre alt – zu diesem Anlass überraschte ihr Partner sie mit einer besonderen Geste: Olli organisierte eine weihnachtliche Überraschungsparty für seine Amira!

"Wie ihr wisst, ist Amira ein Riesen-Weihnachtsfan", erklärte der Comedian in seiner Instagram-Story und fügte hinzu: "Amira wollte eigentlich ihren Geburtstag im Schnee verbringen oder am liebsten an Weihnachten. Sie hat aber leider am 28. September Geburtstag. Was macht man dann am besten? Man bringt einfach das Weihnachtsfest zu ihr." Deshalb habe er in einer Skihalle eine Weihnachtsfeier geplant und seine Frau damit überrascht.

Die Überraschung scheint gelungen zu sein: Auf einem Video der Party konnte Amira ihr Glück gar nicht fassen und wischte sich sogar ein paar Tränchen der Rührung aus dem Gesicht. "Ich bin immer noch sprachlos und überwältigt", freute sich die Brünette in ihrer Instagram-Story.

Anzeige

Gulotta, Francesco / ActionPress Amira und Oliver Pocher

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher auf ihrer Überraschungsparty

Anzeige

Getty Images Amira Pocher im August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de