"Hat rumgebumst": Oliver Pocher schießt gegen Ex Amira Aly

Oliver Pocher (47) legt nach: In seinem Podcast "Die Pochers" spricht der Comedian offen über seine Ex-Frau Amira Aly (33) und erhebt schwere Vorwürfe. Er behauptet, Amira habe sich noch vor der offiziellen Trennung mehrfach auf Affären eingelassen – besonders im Fokus: Autor und Social-Media-Star Biyon Kattilathu (41). "Es gab einfach was zwischen Biyon und Amira. Punkt, Fakt, Aus", sagt Oliver in dem Beitrag. Die Ehe war im August 2024 geschieden worden, getrennt hatte sich das Ex-Paar bereits ein Jahr zuvor. Beide teilen sich zwei gemeinsame Kinder. Oliver schildert außerdem, wann und warum er die berufliche Zusammenarbeit mit Amira beendet habe – und spart dabei nicht an drastischen Worten: Seine frühere Partnerin habe "rumgebumst", erklärt er.

Der 47-Jährige verknüpft seine Anschuldigungen mit einem Blick hinter die Kulissen seiner Podcast-Pläne. Nachdem er von der angeblichen Untreue erfahren habe, sei für ihn klar gewesen, dass der gemeinsame Podcast mit Amira nicht weitergehen könne. In der Folge habe er Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (42) kontaktiert. Sie wurde schließlich seine neue Podcast-Partnerin, bis ihr Vertrag auslief und man sich laut Oliver nicht auf frische Konditionen einigen konnte. Der Comedian betont, Amiras rasanter Karriereaufstieg und ihre eigene finanzielle Unabhängigkeit hätten zusätzlich Spannung in die Beziehung gebracht: Mit wachsender Bekanntheit habe sich "der Fokus verschoben", so seine Darstellung. Konkrete Belege für die behaupteten Affären liefert er in dem Clip nicht, verweist aber wiederholt auf Gerüchte, die er als Tatsachen darstellt.

Die Streitereien zwischen den beiden Ex-Partnern sind keineswegs neu. Auch in der Vergangenheit hatte Oliver mehrfach öffentlich spitze Kommentare gegen Amira abgegeben. So nutzte er etwa ihre Teilnahme an "The Masked Singer", um anzudeuten, dass sie im Privaten weniger Schwierigkeiten mit Wahrheitsverzerrungen gehabt habe, als sie selbst behauptete. Die ehemaligen Partner hatten sich 2024 offiziell scheiden lassen, nachdem ihre Ehe rund fünf Jahre andauerte.

Getty Images Amira und Oliver Pocher im Januar 2023

Getty Images Oliver und Amira Pocher im Juli 2019 in Berlin

