Mächtiger Zoff im Luxusviertel von Molly-Mae und Tommy Fury

Als Molly-Mae Hague (27) kurz vor die Tür trat, geriet sie mitten in einen Nachbarschaftskrach. Eigentlich wollte sie nur schnell einen Kaffee holen und stand plötzlich zwischen Nachbarn, die einander heftig anfuhren. Die Influencerin schildert in ihrem neuesten Vlog, den The Sun aufgreift, wie vor ihrer Villa im gediegenen Cheshire plötzlich die Fetzen flogen. Auslöser des Ganzen war ausgerechnet ein Auto beziehungsweise die Frage, wo es geparkt worden war. "Unten war richtig was los. Wir hatten Prügeleien, Streit und im Grunde alles Mögliche", erzählt Molly-Mae.

Bis zu diesem Vorfall herrschte im exklusiven Wohnviertel offenbar Frieden, und auch das Verhältnis zu den Nachbarn war laut Molly-Mae Hague ungetrübt. "Wir haben liebe Nachbarn, die hier eingezogen sind. Wir hatten überhaupt keine Probleme mit Nachbarn", betont die Influencerin in ihrem aktuellen Vlog. Erst der Streit ums geparkte Auto habe die Ruhe gestört. "Aber wir werden unsere Zeit nicht damit verschwenden, uns darüber Sorgen zu machen", sagt sie laut The Sun. Ihr Zuhause, das sie gemeinsam mit Tommy Fury (27) bewohnt, ist ohnehin ein echtes Prachtstück. Das Paar zahlte satte 4,75 Millionen Pfund (5,6 Millionen Euro) für das Anwesen.

Der Anfang der Geschichte von Molly-Mae und Tommy liegt sieben Jahre zurück: Damals lernten sie sich in der Datingshow "Love Island" kennen. Wer hätte gedacht, dass aus dem Flirt vor den Kameras einmal eine Familie mit Luxusanwesen wird? Das Haus in Cheshire erwarb das Paar kurz vor der Trennung, die 2024 öffentlich wurde. Mittlerweile sind die beiden wieder zusammen und leben mit ihren gemeinsamen Kindern in der Villa, dem Mittelpunkt ihres Familienlebens. An Komfort mangelt es dort nicht: Zum Grundstück zählen sieben Schlafzimmer, ein Fitnessraum, ein separates Kutschenhaus, mehrere Steinterrassen und ein gepflegter Garten. Die Küche des Hauses ist komplett modern ausgestattet. Im Wohnzimmer ziehen ein Kamin und ein großer gläserner Kronleuchter die Blicke auf sich und verleihen dem Raum eine edle Note.

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury im Mai 2022

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague posiert kurz nach Geburt in hautengem Kleid, Juni 2026.

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury mit ihren Kindern Bambi und Midas, Juni 2026