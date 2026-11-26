Bei Molly-Mae Hague (27) liegen die Nerven momentan offenbar häufiger blank. Die Influencerin hat mit ihrer dreijährigen Tochter Bambi alle Hände voll zu tun. In einem aktuellen YouTube-Video berichtet die Britin, dass der Umgang mit ihrem Nachwuchs zuletzt alles andere als einfach gewesen sei. Besonders frustrierend: Zwischenzeitlich hatte Molly-Mae den Eindruck, dass sich Bambis Verhalten deutlich verbessert hätte. Doch diese Hoffnung hat sich inzwischen zerschlagen. "Sie hat mich wirklich auf die Probe gestellt. Ich dachte, wir hätten einen kleinen Durchbruch geschafft, und jetzt sind wir einfach wieder am Anfang", erklärt sie vor der Kamera. Dabei nimmt die 27-Jährige kein Blatt vor den Mund, als sie die vergangenen Tage Revue passieren lässt. "Sie hat mich wirklich herausgefordert und war zeitweise einfach ziemlich unangenehm, wenn ich ehrlich bin", räumt sie ein.

Dass Molly-Mae derzeit selbst wenig Geduld aufbringen kann, macht den Familienalltag zusätzlich kompliziert. "Ich habe im Moment eine kurze Zündschnur, weil ich mich hormonell fühle, und beides passt nicht gut zusammen", gesteht sie in ihrem Vlog. Wie turbulent es mit Bambi zugehen kann, hatte die zweifache Mutter bereits im August geschildert. Damals geriet ein gemeinsames Essen mit ihrem Sohn Midas und Freunden völlig aus dem Ruder. "Ich war mit Bambi und Midas und einigen Freunden bei Pizza Express und kann nicht einmal erzählen, was passiert ist. Ich sage nur so viel: Ich dachte, Bambi hätte ihre aggressive Phase hinter sich. Ich lag völlig falsch", erzählte sie laut The Sun. Anschließend verriet sie, wie heftig der Vorfall gewesen sei: "Es wurden Schwitzkästen angesetzt. Nicht von mir, sondern von ihr. Eigentlich hätte ich das tun sollen. Es war schlimm. Wir stecken gerade mittendrin und ich versuche wirklich nur, den Kopf über Wasser zu halten."

Gemeinsam mit ihrem Partner, dem Profiboxer Tommy Fury (27), zieht Molly-Mae zwei Kinder groß. Erst vor fünf Monaten kam Sohn Midas zur Welt, während seine große Schwester Bambi längst ihren eigenen Kopf entwickelt hat. Dass die Dreijährige durchaus temperamentvoll sein kann, bekamen auch die Follower ihrer berühmten Mutter schon zu sehen. Bereits im vergangenen Jahr teilte Molly-Mae ein Video, in dem das Mädchen ganz offen darüber sprach, welche Kinder aus ihrer Klasse sie am liebsten beißen würde. Molly-Mae hatte die damaligen Schwierigkeiten als "aggressive Phase" eingeordnet und auf eine baldige Veränderung gehofft. Die Britin gewährt ihrem Publikum damit immer wieder Einblicke in die Herausforderungen, die das Leben mit zwei kleinen Kindern mit sich bringt.

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Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

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Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit Tochter Bambi

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