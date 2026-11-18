Molly-Mae Hague (27) blickt mit Reue auf einen Teil ihrer Jugend zurück. Als Teenager ließ sich die Reality-Bekanntheit große Mengen Filler spritzen und ging dabei aus ihrer heutigen Sicht deutlich zu weit. In ihrem neuesten YouTube-Vlog spricht die Influencerin jetzt offen über Eingriffe, die sie mittlerweile bereut. Wie stark sich ihr Gesicht damals dadurch verändert hatte, beschreibt sie drastisch: "Ich bin mit meinem Filler viel zu weit gegangen und sah buchstäblich wie ein Xbox-Controller aus." Die damaligen Erfahrungen hätten sie nachhaltig geprägt und ihr Angst vor weiteren Behandlungen gemacht, weshalb neue Filler für die Britin nicht mehr infrage kommen. Stattdessen probierte sie mittlerweile eine nichtinvasive Radiofrequenzbehandlung aus, die die Haut straffen soll.

In dem Video erinnert sich Molly-Mae auch an aggressive Billigangebote, die ihr früher ständig begegnet seien. Darunter sei etwa ein sogenanntes "360 Kylie package" für 180 Pfund [ca. 215 Euro] gewesen. Als junge Frau habe sie bei solchen Angeboten bereitwillig zugegriffen. "Es ist so beängstigend, darauf zurückzublicken, dass es für mich und alle anderen so leicht verfügbar war. Ich habe einfach Glück, dass ich es auflösen lassen konnte, denn stellt euch vor, ich hätte das nicht gekonnt – dann hätte ich mein Gesicht dauerhaft ruiniert", stellte sie klar. Nach eigenen früheren Angaben hatte sie zeitweise rund fünf Milliliter Filler in den Lippen. 2020 habe sie das Material aber auflösen lassen und lasse seitdem nur noch etwa alle sechs Monate Botox an der Stirn anwenden. Auf Rat ihres Behandlers wagte sie sich nun an die Radiofrequenzbehandlung.

Mit ihrem Aussehen setzt sich Molly-Mae auch nach der Geburt ihres Sohnes Midas im Juni intensiv auseinander. Vor wenigen Wochen hatte sie in einem anderen YouTube-Vlog von einer "Identitätskrise" gesprochen, da ihr seit der Schwangerschaft ihre Haare durch hormonelle Veränderungen deutlich dunkler nachwachsen. "Ich weiß nicht, wer ich bin, was ich sein will oder irgendetwas. Warum sind meine Haare so dunkel? Warum sehe ich gerade buchstäblich wie ein anderer Mensch aus?", fragte sie in ihrem Clip.

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Getty Images Molly-Mae Hague bei der Premiere von „Molly-Mae Hague: Behind It All“ Staffel 2 in London 2025

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury mit ihren Kindern Bambi und Midas, Juni 2026

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