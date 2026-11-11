Molly-Mae leidet seit Geburt ihrer Kinder unter Flugangst

Seit Molly-Mae Hague (27) Mutter geworden ist, fällt ihr das Fliegen immer schwerer. In einem neuen Vlog auf ihrem YouTube-Kanal sprach die Influencerin offen über ihre Flugangst. Mit ihrem Verlobten Tommy Fury (27) hat die Britin zwei Kinder: die dreijährige Bambi und den fünf Monate alten Midas. Obwohl Molly-Mae regelmäßig ins Ausland reist und dafür auch Privatjets nutzt, steigt sie inzwischen nur noch ungern in ein Flugzeug. "Ich habe in letzter Zeit eine massive Flugangst entwickelt, wirklich rasende Angst vor dem Fliegen, seit ich Mutter geworden bin", erzählte sie in einem YouTube-Video und ergänzte: "Es fing an, als Bambi zur Welt kam, und seit ich Midas habe, ist es ungefähr zehnmal schlimmer geworden." Besonders nahe ging ihr ein Flugzeugabsturz in Florida. Die Maschine war von Austin im US-Bundesstaat Texas auf die Bahamas unterwegs. Alle neun Menschen an Bord kamen ums Leben, darunter eine Familie mit zwei Kleinkindern.

Die Nachricht von dem Unglück ließ Molly-Mae nicht mehr los. Zunächst habe sie gehofft, dass keine Kinder an Bord gewesen seien. Als sie von der verunglückten Familie erfuhr, kreisten ihre Gedanken immer wieder um den Absturz. "Fliegen ist für mich zu einem riesigen Problem geworden, und ich steige im Moment wirklich, wirklich nicht gerne in Flugzeuge", erklärte sie in ihrem Vlog. "Ich konnte nicht aufhören, daran und an diese Familie zu denken und an den wirklichen Horror und die Angst." Auch das Schicksal der Angehörigen beschäftigte sie: "Ich kann mir nicht einmal vorstellen, dass die Angehörigen dieser Familie eine ganze Familie verloren haben. Das ist für mich einfach absolut erschütternd", sagte die Influencerin.

Seit der Geburt ihrer Kinder sei Molly-Mae auch im Alltag deutlich wachsamer geworden. Bei Fenstern, Glastüren oder Schränken, die nicht an der Wand befestigt sind, denke sie sofort daran, was passieren könnte: Glas könnte zerbrechen, ein Möbelstück umkippen. "Ich nehme Gefahren fast an jeder einzelnen Ecke vorweg, die ich ansehe", räumte sie ein. Ihre Aufmerksamkeit für mögliche Risiken sei seit der Geburt von Bambi und Midas "buchstäblich um das Zehnfache" gestiegen. Trotz dieser Sorgen und der anstrengenden ersten Monate mit ihrem Sohn hatte die ehemalige Love Island-Kandidatin zuletzt angedeutet, dass sie sich mit dem Boxer Tommy noch weitere Kinder vorstellen könnte.

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YouTube / MollyMae Molly-Mae Hague, Influencerin

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hagues mit ihrem ihrem Sohn Midas

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