Matt Damon landet mit "Die Odyssee" seinen größten Kinohit

Matt Damon (56) kann sich zu seinem 56. Geburtstag über ein ganz besonderes Geschenk freuen: Der Schauspieler hat mit Die Odyssee endlich die Milliardenmarke durchbrochen, wie moviepilot.de berichtet. Christopher Nolans (56) Verfilmung des Homer-Klassikers startete im Sommer in den Kinos und spielte weltweit bislang 1,57 Milliarden Euro ein – damit ist der Blockbuster laut den Zahlen von Box Office Mojo der erfolgreichste Film in Matt Damons Karriere. Der Abstand zur Konkurrenz im eigenen Portfolio ist beachtlich: "Oppenheimer" kommt mit 871 Millionen Euro auf Platz zwei, dahinter folgen "Der Marsianer" mit 581 Millionen und "Interstellar" mit 563 Millionen Euro. Auch die Filmreihen, mit denen der Schauspieler über Jahre hinweg große Kinoerfolge feierte, reichen nicht an das neue Ergebnis heran. "Ocean's Eleven" spielte 402 Millionen Euro ein, "Das Bourne Ultimatum" 394 Millionen und "Jason Bourne" 370 Millionen Euro.

Zum ersten Mal erzielt der Hollywoodstar dieses Ergebnis in einer Hauptrolle. Bisher führte "Oppenheimer" seine persönliche Liste an, dort war Matt allerdings nur in einer Nebenrolle zu sehen. Das Nolan-Epos lässt diesen Erfolg nun deutlich hinter sich. Aktuell belegt "Die Odyssee" sogar Rang elf unter den weltweit erfolgreichsten Filmen aller Zeiten. Bemerkenswert ist der Rekord vor allem deshalb, weil Matt bereits seit fast vier Jahrzehnten im Filmgeschäft arbeitet. Actionthriller, Heistkomödien, Science-Fiction-Stoffe und zahlreiche weitere Genreerfolge finden sich in seiner Vita – ein Milliardenhit als Hauptdarsteller fehlte in dieser langen Liste bis jetzt jedoch.

Dass es für "Die Odyssee" so gut laufen würde, deutete sich bereits früh an. Nicht einmal zwei Wochen nach dem Kinostart hatte der Film weltweit mehr als 624 Millionen Euro eingenommen. Trotz des R-Ratings entwickelte sich Nolans Werk anschließend zu einem Kinophänomen und übertraf die Erwartungen – vor allem das große Interesse an den IMAX-Vorführungen trieb die Zahlen nach oben. Matt bleibt hingegen kaum Zeit, sich auszuruhen, denn das nächste vielversprechende Projekt steht schon in den Startlöchern: Für "Ocean's 14" soll er erneut gemeinsam mit George Clooney (65) und Brad Pitt (62) vor der Kamera stehen. Das Trio hatte die "Ocean's"-Filme in den 2000er-Jahren maßgeblich geprägt. Wann der neue Teil in die Kinos kommt, ist bislang noch nicht bekannt.

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Getty Images Matt Damon, Schauspieler

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Universal Pictures Matt Damon als Odysseus in "Die Odyssee"

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Getty Images Matt Damon bei der Premiere von "The Odyssey" in London