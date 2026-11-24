Fans von Danny Ocean und seiner Gaunerbande müssen sich weiter gedulden. Bei der Hollywood-Premiere seines neuen Films "The Further Mis-Adventures Of Cliff Booth" hat Brad Pitt (62) ein neues Update zu "Ocean's 14" gegeben. Wie Variety berichtet, sollen die Dreharbeiten zur Fortsetzung der beliebten Heistfilmreihe erst "irgendwann Ende nächsten Jahres" starten. Für das Projekt ist das bereits die nächste Verzögerung. Ursprünglich sollte die erste Klappe schon im Sommer 2026 fallen. Danach wurde der Termin auf Dezember 2026 verlegt. Weshalb sich der Zeitplan abermals verschoben hat, ließ Brad offen. An der vorgesehenen Besetzung scheint sich trotz des Aufschubs nichts geändert zu haben. Neben ihm sollen auch George Clooney (65), Matt Damon (56), Julia Roberts (59) und Don Cheadle (61) wieder in ihre bekannten Rollen aus der erfolgreichen Heistfilmreihe schlüpfen.

Auch hinter der Kamera ist schon einiges geregelt. Inszenieren soll den Film David Leitch (51), der unter anderem bereits die Actionstreifen "John Wick" und "Bullet Train" als Regisseur verantwortete. Am Drehbuch sitzen George und Produzent Grant Heslov (63) gemeinsam. Von ihrer bisherigen Arbeit ist Brad offenbar überzeugt. "Grant und George können ein gutes Drehbuch schreiben, das verspreche ich euch", versicherte er gegenüber Variety. George selbst hatte schon 2023 von der ersten Fassung geschwärmt: "Es ist tatsächlich ein großartiges Skript." Was genau die Zuschauer in dem neuen Teil erwartet, ist allerdings noch ein Geheimnis. Weder konkrete Informationen zur Handlung noch ein offizieller Kinostart wurden bislang bekannt gegeben. Sicher ist dagegen eine weitere Rückkehr: Andy Garcia (70) bestätigte schon 2025, dass er erneut den Casinobesitzer und Gegenspieler Terry Benedict verkörpern wird. Damit nimmt das geplante Wiedersehen trotz der Verzögerungen personell immer weiter Form an.

Die Erfolgsgeschichte der Reihe begann 2001 mit "Ocean's Eleven". Im Abstand von jeweils drei Jahren folgten "Ocean's Twelve" und "Ocean's Thirteen". Seit dem bislang letzten gemeinsamen Coup von Danny Ocean und seinem Team sind mittlerweile 19 Jahre vergangen. Finanziell haben sich die Filme mit George und Brad mehr als gelohnt: Zusammen spielten die drei Teile umgerechnet 911 Millionen Euro ein. Das Spin-off "Ocean's 8", das 2018 erschien, sorgte zusätzlich für Einnahmen von fast 274 Millionen Euro. Dass seit dem letzten Teil viel Zeit vergangen ist, soll in der Fortsetzung offenbar keine Nebensache bleiben. George deutete bereits an, dass das fortgeschrittene Alter der Gauner in "Ocean's 14" mit einer Portion Humor aufgegriffen werden soll. Das passiert allerdings erst, wenn die Kameras auch tatsächlich laufen.

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Imago Brad Pitt, Filmstar

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Francois Guillot/AFP/Getty Images Matt Damon, George Clooney und Brad Pitt (v.l.), 2007

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