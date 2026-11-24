Christopher Nolan (56) hat eine klare Ansage an alle Fans gemacht, die auf zusätzliches Material zu seinem Epos Die Odyssee hoffen. Im Gespräch mit The Independent bestätigte der Regisseur zwar, dass es Szenen gibt, die es nicht in die finale Fassung geschafft haben. Zu sehen bekommen soll diese aber niemand. "Es gibt eine Menge gelöschter Szenen, die im Papierkorb herumliegen und die niemand jemals zu Gesicht bekommen wird", stellte der Filmemacher klar. Von nachträglich veröffentlichten Director's Cuts hält Christopher nicht viel. Für ihn zählt ausschließlich die Fassung, die er persönlich für den Kinostart freigegeben hat. Als Regisseur betrachtet er es als seine Aufgabe, bis kurz vor der Veröffentlichung für den Schnitt einzustehen, den er sich vorgestellt hat. Sobald die Entscheidung gefallen ist, steht er uneingeschränkt hinter dieser finalen Fassung.

Hinzu kommt, dass bei Christophers Projekten grundsätzlich nur wenig ungenutztes Material entsteht. Viele Ideen sortiere er bereits während des Schreibens oder noch vor Beginn der Dreharbeiten aus. Gerade bei einem Mammutprojekt wie "Die Odyssee" wolle er keine kostbare Produktionszeit in Szenen stecken, die es später ohnehin nicht in den Film schaffen. "Ich glaube nicht wirklich an Director's Cuts. Ich möchte hinter dem Film stehen, der veröffentlicht wird. Als Drehbuchautor und Regisseur versuche ich, vieles auszusortieren. Es gibt nicht viele Szenen, die wir gedreht haben", erklärte er gegenüber The Independent. Und weiter: "Bei einem Film wie diesem würde ich wirklich lieber nicht einen Tag damit verbringen, etwas auf einem Berg oder im Regen oder auf einem Boot oder wo auch immer zu drehen, das es dann nicht in den Film schafft. Deshalb möchte ich hinter den Schnittfassungen der Filme stehen, die veröffentlicht werden."

Auch an den Kinokassen erwies sich "Die Odyssee" als großer Erfolg. Bereits innerhalb von zwölf Tagen spielte das Epos weltweit mehr als 700 Millionen US-Dollar, umgerechnet etwa 638 Millionen Euro, ein. Bis August 2026 kletterten die globalen Einnahmen laut Deadline sogar auf eine Milliarde Euro. Damit avancierte der Film zum bis dahin erfolgreichsten Werk des Regisseurs. Die Dreharbeiten stellten allerdings eine enorme Herausforderung dar. "Ich bin definitiv an die Grenzen meiner eigenen Ausdauer und, wie ich glaube, auch der Ausdauer aller anderen gestoßen", verriet Christopher gegenüber Today. Er erklärte: "Ich meine, es ist 'Die Odyssee', natürlich sollte es schwierig sein. Wir machen unsere Arbeit bei einem Film über 'Die Odyssee' nicht richtig, wenn es nicht schwierig erscheint." Nach den anstrengenden Arbeiten kündigte der Filmemacher eine längere Auszeit an: Mit seinem nächsten Film ist voraussichtlich frühestens in drei Jahren zu rechnen.

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Imago Christopher Nolan bei der Premiere von "The Odyssey", 2026

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Imago Szene aus "The Odyssey", 2026

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