Sydney Sweeney soll mit Marilyn Monroe verwandt sein

Sydney Sweeney (29) und Marilyn Monroe (†36) verbindet offenbar mehr als nur ihre Ähnlichkeit! Wie eine neue genealogische Untersuchung der Ahnenforschungsplattform MyHeritage ergeben hat, sollen die beiden Hollywoodstars tatsächlich miteinander verwandt sein. Demnach handelt es sich bei den Schauspielerinnen um Cousinen neunten Grades mit einer Generation Unterschied. Die familiäre Verbindung lässt sich über ihre jeweiligen Väter herstellen: Sydneys Vater Steven Sweeney und Marilyns Vater Charles Stanley Gifford sollen beide von Ezra Perry abstammen. Dieser lebte im 17. Jahrhundert und gehörte zu den frühen Siedlern der Ortschaft Sandwich im US-Bundesstaat Massachusetts. Anlass für die Untersuchung waren die zahlreichen Vergleiche, die zwischen dem Euphoria-Star und der 1962 verstorbenen Hollywoodlegende immer wieder gezogen werden. Sydney selbst hat sich bislang weder zu der überraschenden Verwandtschaft noch zu den häufigen Vergleichen mit Marilyn öffentlich geäußert.

Auch in Sachen Mode scheint Sydney einiges mit ihrer entfernten Verwandten gemeinsam zu haben. Beim Santa Barbara International Film Festival erschien die Schauspielerin im Februar in einem weißen Vintagekleid von Ceil Chapman. Die schulterfreie, figurbetonte Kreation mit Dreiviertelärmeln und Raffungen erinnerte stark an ein Outfit, das Marilyn am 7. April 1952 auf dem Cover des Life-Magazins getragen hatte. Bereits bei der Premiere ihres Films "The Housemaid" im Dezember 2025 hatte Sydney mit einem Look für Aufmerksamkeit gesorgt, der an die verstorbene Filmikone erinnerte. Damals präsentierte sie sich in einer weißen Robe von Galia Lahav mit tiefem Dekolleté und weit ausgestelltem Rock. Das Kleid weckte Erinnerungen an Marilyns legendären Auftritt über einem U-Bahn-Schacht im Film "Das verflixte 7. Jahr". Einen Monat zuvor hatte Sydney bei den Governors Awards außerdem eine wellige Bobfrisur getragen, die der berühmten Haarpracht der Schauspielerin aus "Blondinen bevorzugt" ähnelte.

Marilyn soll laut den genealogischen Nachforschungen übrigens noch mit einer weiteren bekannten Schauspielerin verwandt sein. Auch Dakota Johnson (37) gilt demnach als Cousine neunten Grades der Hollywoodikone, allerdings über mehrere Generationen hinweg. Ihre gemeinsame Abstammung führt zu Richard und Charity Tydings, die im 17. Jahrhundert als englische Siedler in Maryland lebten. Während Marilyn von deren Tochter Pretitia abstammen soll, lässt sich Dakotas Familienlinie ebenso wie die ihres Vaters Don Johnson (76) auf Pretitias jüngere Schwester Mary zurückführen. Bei Sydney fällt neben der nun entdeckten familiären Verbindung vor allem ihre wiederholte modische Anlehnung an Marilyn auf. Ihren eigenen Weg nach Hollywood musste sich die 28-Jährige nach eigener Aussage allerdings ohne einflussreiche Kontakte oder finanzielle Vorteile erarbeiten. In früheren Interviews betonte sie, dass ihre Familie weder über entsprechende Beziehungen noch über besondere finanzielle Mittel verfügt habe. Ihre Eltern hätten dennoch stets an ihr schauspielerisches Talent geglaubt und große Opfer gebracht, um sie bei der Verwirklichung ihres Traums zu unterstützen.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Sydney Sweeney und Marilyn Monroe

Anzeige Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney bei der Premiere von "The Housemaid" im TCL Chinese Theatre in Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Dakota Johnson und Sydney Sweeney auf der Premiere von "Madame Web" 2024