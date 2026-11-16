Keine Beauty-OPs? Sydney Sweeney hat Angst vor Nadeln

Sydney Sweeney (29) hat genug von den anhaltenden Gerüchten über angebliche Schönheitsoperationen und bezieht nun deutlich Stellung. Im Dezember vergangenen Jahres sprach sie im Interview mit dem Magazin Allure gemeinsam mit ihrer "The Housemaid"-Kollegin Amanda Seyfried (40) über die wiederkehrenden Spekulationen. Dabei ließ die Schauspielerin keinen Zweifel an ihrer Haltung: "Lasst uns mit allen aufräumen. Ich meine, ich habe nie etwas machen lassen." Den wichtigsten Grund dafür nannte der "The White Lotus"-Star gleich mit, denn Sydney fürchtet sich enorm vor Spritzen. "Ich habe solche Angst vor Nadeln, ihr habt keine Ahnung", gestand sie dem Magazin. Amanda warf ein, dass kleine kosmetische Behandlungen mit zunehmendem Alter durchaus etwas bewirken könnten. Davon ließ sich ihre Kollegin aber nicht umstimmen. Sydney blieb bei ihrer Haltung und sagte noch einmal: "Ich habe zu viel Angst vor Nadeln." Damit war die Sache für sie erledigt, wie The Blast berichtet.

Im Interview sprach Sydney außerdem über die leichte Asymmetrie ihrer Augen, die offenbar ebenfalls für Gesprächsstoff sorgt. Die Schauspielerin führte dies auf einen Unfall in ihrer Jugend zurück: Beim Wakeboarden hatte sie sich damals im Bereich der Augenpartie verletzt. Die Folgen davon seien bis heute leicht sichtbar. Die Wunde musste anschließend mit 19 Stichen genäht werden. Nach ihrem eigenen Empfinden sind die Folgen bis heute zu spüren. "Als ich jünger war, hatte ich genau hier einen Wakeboard-Unfall, und ich bekam 19 Stiche. Deshalb habe ich das Gefühl, dass es mein Auge ein kleines bisschen anders zieht als das andere", erzählte sie gegenüber Allure. Hinter dem kleinen Unterschied steckt nach Sydneys Schilderung also kein Besuch beim Schönheitschirurgen, sondern ein Sportunfall, der schon viele Jahre zurückliegt. Die Narbe von damals beeinflusst ihrer Meinung nach bis heute, wie ihr Gesicht auf andere wirkt.

Außerdem stellte Sydney klar, dass sich das Gesicht eines Menschen auf dem Weg vom Kind zum Erwachsenen ganz natürlich verändert. Alte Kinderfotos neben aktuelle Aufnahmen zu legen, hält sie deshalb nicht für einen fairen Vergleich. Dazu kommt ihrer Meinung nach, dass Make-up-Profis und das richtige Licht viel ausmachen. "Man kann kein Foto von mir, als ich zwölf war, mit einem Foto von mir mit 26 und professionellem Make-up und Licht vergleichen! Natürlich sehe ich anders aus", betonte sie im Interview mit Allure. Hinter ihrem makellosen Erscheinungsbild steckt meist die Arbeit eines ganzen Teams: Professionelle Hair- und Make-up-Artists kreieren den Look, Stylisten kümmern sich um die passenden Outfits und Fotografen rücken sie mit gezielter Beleuchtung ins beste Licht, wie The Blast berichtet.

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Getty Images Sydney Sweeney bei der Premiere von "Euphoria" Staffel 3 im TCL Chinese Theatre in Hollywood

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Getty Images Amanda Seyfried und Sydney Sweeney bei der New-York-Premiere von "The Housemaid", Dezember 2025

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