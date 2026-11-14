Sydney Sweeney in gewagter Transparenz auf dem roten Teppich

Sydney Sweeney (29) weiß, wie man auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich zieht: Immer wieder setzt die Schauspielerin auf gewagte Kleider mit viel Transparenz. Schon im Mai 2023 zeigte sie sich bei einer Vorführung ihres Films "Reality" im New Yorker Museum of Modern Art in einem fast durchsichtigen Outfit. Damals entschied sich die Blondine für eine schwarze Haute-Couture-Robe von Schiaparelli aus der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2023. Das Kleid verband schwarze Seide und Tüll mit durchscheinenden Partien. Auch in den Jahren danach blieb Sydney ihrem Stil treu. Bereits 2025 zog Sydney Sweeney beim "Power of Women"-Event von Variety in einem silbernen Kettenkleid alle Blicke auf sich. Ein Jahr später setzte sie beim Armani-Beauty-Dinner im Rahmen der Filmfestspiele von Venedig erneut auf einen transparenten Look. Dafür wählte sie eine schimmernde Vintagerobe von Giorgio Armani, die mit Pailletten besetzt war, wie das Magazin Hello! berichtet.

Entworfen wurde das Kleid von 2023 von Schiaparelli-Kreativdirektor Daniel Roseberry. Die Robe hatte einen Bandeauausschnitt und lag eng am Körper an. Verspielte Rüschen und eine kleine Schleppe ergänzten das Design. Große transparente Flächen zogen sich vom Oberteil bis hinunter zum Rock. Beim Make-up und Hairstyling entschied sich Sydney für eine dezente Variante, die sich deutlich vom Laufsteglook unterschied. Schwarzer Eyeliner und glänzende Lippen in einem Nudeton ergänzten ihre offen getragenen, sanft gewellten blonden Haare. Die silbrig-grau schimmernde Paillettenrobe, die sie in Venedig präsentierte, stammt hingegen aus dem Archiv des Modehauses Giorgio Armani und gehört zur Herbst/Winter-Kollektion 2000. Viel Haut zeigte sie auch bei Variety: Das silberne Kettenkleid von Cowan aus der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 hatte einen tiefen Ausschnitt, mittellange Ärmel, ein gerafftes Oberteil und einen bodenlangen Rock. Am Rücken war es geschnürt. Einen BH trug Sydney darunter nicht, sondern nur einen nudefarbenen Slip. Dazu wählte sie laut dem Magazin Hello! Diamantohrringe und Ringe von Effy Jewelry sowie einen blonden Bob im Old-Hollywood-Stil.

Hinter den auffälligen Looks steckt laut Sydney allerdings nur eine bewusst inszenierte Seite von ihr. Im Gespräch mit Glamour stellte sie klar, dass sie sich privat deutlich von ihrem öffentlichen Bild unterscheidet. "Das größte Missverständnis über mich ist, dass ich nur eine dumme Blondine mit großen [Kraftausdruck] bin", erklärte die Schauspielerin. Außerdem betonte sie: "Ich bin von Natur aus brünett. Ich bin ganz anders als viele der Figuren, die ich spiele, oder als die Version, die man auf roten Teppichen oder in Interviews sieht, weil ich dort immer noch zurechtgemacht bin. Das ist immer noch die Arbeitsversion von mir." Ihr heutiges selbstbewusstes Auftreten war für Sydney nicht immer selbstverständlich. Wie sie einmal erzählte, trug sie bereits in der sechsten Klasse BH-Größe 32DD. Damals fühlte sie sich mit ihrer früh entwickelten Oberweite jedoch unwohl und versuchte deshalb, diese möglichst zu kaschieren.

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Getty Images Sydney Sweeney beim Armani Beauty Dinner-Fototermin bei den Filmfestspielen von Venedig 2026

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Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin

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