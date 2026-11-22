Sydney Sweeney (29) bringt mit einem neuen Fotoshooting festlichen Glamour auf Instagram. Die Schauspielerin gewährte jetzt ihren Millionen Followern einen Einblick in die weihnachtliche Dessous-Kollektion ihrer eigenen Marke Syrn. Auf den Fotos trägt sie ein weißes Spitzenset aus dem Starlet Halter Bra und dem Slip The Hint Bikini in der Farbe Pillow Fight. Transparente Strümpfe und spitze weiße Stilettos runden das verführerische Outfit ab. Auch beim Styling setzt Sydney auf glamouröse Details: Ihre blonden Haare fallen in glamourösen Wellen, die an das alte Hollywood erinnern. Rote Lippen und rosiges Rouge runden das Styling ab. Weihnachtsstimmung verbreitet zudem die aufwendig gestaltete Kulisse. Ein seidiger roter Umhang mit weißem Pelzbesatz dient der Euphoria-Darstellerin dabei als Hingucker und Unterlage. Bei ihren Fans kommen die Aufnahmen bestens an: In der Kommentarspalte häufen sich innerhalb kürzester Zeit die begeisterten Reaktionen.

Mit dem Beitrag läutet Sydney die neue, verführerische Saison ihres Labels ein. "Der erste Schneefall der Seductress-Saison", schreibt die Schauspielerin zu der Bilderreihe. Ihre Community ließ sich nicht lange bitten und überhäufte die Unternehmerin mit Komplimenten. "Sie ist so perfekt", schwärmt ein User unter den Fotos. Ein anderer bringt seine Begeisterung mit den Worten "Immer wunderschön" zum Ausdruck. Auch weitere Follower zeigten sich hin und weg von dem Shooting. "Sie hat es wieder geschafft, ich kann es nicht glauben!", heißt es etwa in einer Reaktion. Ein anderer Fan bezeichnet Sydney auf Instagram schlicht als "Bondgirl". Damit greifen die Follower einen Wunsch auf, der schon seit mehr als einem Jahr im Netz kursiert. Zahlreiche Fans können sich die Schauspielerin offenbar gut an der Seite von James Bond vorstellen. Ob Sydney tatsächlich einmal Teil des berühmten Agenten-Franchise wird, ist bislang jedoch nicht bekannt.

Zu den Spekulationen um eine mögliche Bondrolle äußerte sich Sydney bereits 2025 eher zurückhaltend. "Ehrlich gesagt kenne ich nicht alle Bondgerüchte, aber ich war schon immer ein großer Fan des Franchise und bin gespannt und neugierig, was sie daraus machen", erklärte sie damals gegenüber Variety. Ob sie eine entsprechende Rolle übernehmen würde, hänge vom Drehbuch ab. Mit einem Augenzwinkern fügte Sydney hinzu: "Ich glaube, ich hätte mehr Spaß als James Bond." Rückenwind bekommt die Idee auch von ehemaligen Bond-Darstellerinnen. Trina Parks bezeichnete Sydney gegenüber The Telegraph als "wunderbar" für das Franchise. Dabei lobte sie das Talent der Schauspielerin, ihren klassischen Hollywoodstil und ihren selbstbestimmten Umgang mit ihrer Sexualität. Auch Jane Seymour (75) zeigte sich bei der 33. Annual Race to Erase MS Gala offen für diese Besetzung. Sie beschrieb Sydney als "wunderschön" und "talentiert". Auf eine mögliche Besetzung angesprochen, fragte sie nur: "Warum nicht?"

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Getty Images Sydney Sweeney bei der Premiere von "The Housemaid"

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Getty Images Sydney Sweeney trägt eine Kette mit den Initialien "S" und "B" , April 2026

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