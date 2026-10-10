Villa voll mit Influencern: Ist Romina Palm davon genervt?

Romina Palm (27) hat sich auf Zypern ein Leben aufgebaut, in dem immer etwas los ist. Zusammen mit ihrem Verlobten Christian Wolf (31) und Tochter Hazel lebt sie in einer Villa, die regelmäßig zum Treffpunkt zahlreicher Content Creator wird. Manchmal sind es nur ein paar Gäste, manchmal ist das Haus allerdings auch komplett gefüllt mit Menschen, die vor Ort Inhalte für Social Media produzieren. Dass ihr dieser ständige Trubel irgendwann auf die Nerven gehen könnte, verneint das Model allerdings. Bei der About You Opera verriet Romina im Gespräch mit Promiflash, dass sie sich an den vollen Haushalt längst gewöhnt hat. Inzwischen seien die vielen Leute für sie so selbstverständlich geworden, dass sich eine ruhigere Villa fast schon ungewohnt anfühle. Ihr Fazit zu den regelmäßigen Besuchern fiel entsprechend eindeutig aus: "Ich hab mich an das volle Haus gewöhnt."

Wird es im Haus doch einmal leerer, fällt das der Influencerin sofort auf. "Und mittlerweile ist es auch komisch, wenn es ein bisschen leerer ist. Und dann bin ich so: Wo sind alle hin? Aber wir haben da eigentlich eine ganz gute Abwechslung", erklärte sie gegenüber Promiflash. Für Romina scheint die Mischung aus geselligem Trubel und ruhigen Momenten genau richtig zu sein. Wenn ihr Verlobter unterwegs ist, genießt sie die Zeit für sich und widmet sich einem kreativen Hobby: Sie greift zu Pinsel und Farbe. "Wenn Christian weg ist, dann hab ich das Haus für mich. Und dann mal ich ein bisschen und bin nur für mich", schilderte sie ihren Rückzug. Lange hält dieser Zustand für sie aber offenbar nicht an, denn im Anschluss freut sie sich wieder über den Trubel: "Und dann wiederum genieße ich es dann auch wieder, wenn dann ganz viele Leute da sind."

Romina und Christian sind verlobt und gestalten ihren Alltag auf Zypern gemeinsam mit Töchterchen Hazel. Im Interview mit Promiflash kam auch die Frage auf, ob sich an den vielen Besuchen etwas ändern würde, sollte die Familie noch einmal Zuwachs bekommen. Ein weiteres Kind könnte durchaus ein Anlass sein, den Besucherstrom etwas einzudämmen. Ein generelles Besuchsverbot kommt für das Model offenbar dennoch nicht infrage. Auf die entsprechende Nachfrage reagierte Romina nämlich ausgesprochen knapp und ließ es bei einem einzigen Wort bewenden: "Nö."

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Imago Bei der ABOUT YOU OPERA FASHION SHOW im Admiralspalast in Berlin: Romina Palm am 07.10.2026

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Imago Romina Palm bei der ABOUT YOU OPERA FASHION SHOW im Admiralspalast, Berlin, 07.10.2026

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Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm mit Tochter Hazel