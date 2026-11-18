Romina Palm (27) wird bei ihrem New-York-Trip auf Händen getragen: Gemeinsam mit ihrem Begleiter Christian erkundet das Model derzeit den Big Apple und lässt seine Fans auf Instagram daran teilhaben. In einem neuen Reel führt die Reise unter anderem über die Brooklyn Bridge, zum Times Square und durch einen herbstlichen Park. Auch die Manhattan Bridge und das Vessel in Hudson Yards bilden die Kulisse für gemeinsame Aufnahmen. Zwischendurch nimmt Christian Romina in die Arme und hebt sie mitten auf einem Gehweg hoch. Die Influencerin hält sich an seinen Schultern fest, zieht ihre Beine an und lacht in die Kamera. Diese verspielten Szenen greift sie auch unter dem Video auf: "Romeo, take me ... Wo sollen wir als Nächstes hin ... bzw. wo soll Christian mich noch so rumtragen ...?"

Die beiden zeigen sich in dem Clip ausgelassen und vertraut. Zwischen Menschenmassen und hupenden Autos umarmen sie sich immer wieder und haben sichtlich Freude an ihrem gemeinsamen Ausflug. Romina präsentiert während der Sightseeingtour außerdem mehrere unterschiedliche Looks. Auf der Brooklyn Bridge trägt sie ein weißes Shirt mit dem Schriftzug "I Love NY", eine hellblaue Strickmütze und eine weite Jeans. In einer weiteren Aufnahme fällt besonders ihr leuchtend blauer Schal auf, den sie mit hohen schwarzen Stiefeln kombiniert. Neben ihren Outfits setzt Romina die bekannten Orte der Stadt in Szene: Sie posiert vor der Manhattan Bridge, läuft durch buntes Herbstlaub und lässt sich mit Christian vor dem Vessel aufnehmen. Wohin die nächste Reise führen könnte, dürfen ihre Follower nun mit überlegen. Mit ihrer Bildunterschrift bittet Romina zugleich um Vorschläge, wo Christian sie als Nächstes herumtragen soll.

Dabei verlief schon die Anreise nach New York alles andere als reibungslos. Vor wenigen Tagen saß Romina wegen eines Unwetters im Flugzeug fest. Der Zielflughafen war zeitweise gesperrt, weshalb ihre Maschine die Metropole zunächst nicht ansteuern konnte. Das Flugzeug musste außerplanmäßig zwischenlanden, und die Passagiere mussten anschließend an Bord warten. Wie lange es bis zur Weiterreise dauerte, blieb offen. Mit ihrem neuen Reel zeigt Romina nun, dass sie New York schließlich erreicht hat und den Aufenthalt genießen kann. Die Wartezeit im Flieger ist auf den Aufnahmen jedenfalls längst durch Spaziergänge und gemeinsame Erkundungstouren ersetzt. Zusammen mit Christian besucht sie die berühmten Sehenswürdigkeiten und liefert ihrer Community Eindrücke von der Brooklyn Bridge bis zum belebten Times Square.

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Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf im November 2026 in New York

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Imago Romina Palm und Christian Wolf bei der ABOUT YOU Opera Modenschau in Berlin, 07.10.2026

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