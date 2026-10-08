"Übelst nervös": Romina Palm feiert ihr Laufsteg-Comeback

Romina Palm (27) feierte am 7. Oktober 2026 ihr Comeback auf dem Laufsteg: Bei der About You Opera lief das Model wieder vor Publikum – und das mit ordentlich Herzklopfen. Kurz vor ihrem großen Auftritt sprach sie im Promiflash-Interview offen über ihre Anspannung. "Ich bin übelst nervös. Aber irgendwie ist es auch schön, weil ich denke mir so, wenn ich nicht nervös wäre, irgendwas wäre falsch. Also, ich bin schon sehr nervös, aber ich mag das auch. Es gibt so einen Push noch mal richtig", erklärte sie. Am Ende meisterte Romina ihren Auftritt – und das sogar unter erschwerten Bedingungen: Laut ihrem Verlobten Christian Wolf (31) waren ihre Schuhe ganze zwei Größen zu groß. Deshalb musste sie kurzerhand zwei Paar seiner Socken übereinanderziehen. Unterstützung hatte sie vor Ort ebenfalls dabei: Christian begleitete sie über den roten Teppich, nahm anschließend im Publikum Platz und feuerte seine Verlobte von dort aus an.

Von der Aufregung lässt sich die Influencerin allerdings nicht abschrecken – im Gegenteil: Weitere Laufstegjobs kann sie sich gut vorstellen und nutzte ihr Comeback offenbar direkt als Bewerbung bei potenziellen Auftraggebern. "Ja, natürlich. Also, ich finde, das ist eigentlich auch so ein schöner Startschuss an alle, die das Potenzial sehen sollten. Bucht mich. Ich bin da", sagte sie gegenüber Promiflash. Konkrete Engagements stehen bislang allerdings noch nicht in ihrem Kalender. Auf die Frage, ob bereits ein weiterer Laufstegjob geplant sei, antwortete Romina knapp: "Nee, noch gar nicht." Neben den zu großen Schuhen musste sie bei der Show mit einer weiteren Herausforderung kämpfen: Die Bühne war offenbar ziemlich rutschig. Laut Christian verloren dort zeitweise sogar andere Models ihre Schuhe.

Nach der Show meldete sich ihr Verlobter auf Instagram zu Wort. Zu mehreren Bildern des Abends schrieb er schlicht "Proud" – zu Deutsch: "Stolz". Gleichzeitig erinnerte er daran, was Romina in den vergangenen Monaten alles gemeistert hat: "Vor 17 Monaten hat sie unsere Prinzessin zur Welt gebracht. Vor 10 Monaten: Kreuzbandriss. Gestern war sie Model auf der AY Fashion Show. Und war sooo nervös. Verständlicherweise. Aber wie ihr sehen konntet, kann ich zurecht richtig stolz auf sie sein, oder? Sie hat abgerissen. In Schuhen, die zwei Größen zu groß waren. Sodass sie gleich zwei meiner Socken übereinander tragen musste. Auf einer rutschigen Bühne, wo sogar 'professionelle' Models teilweise ihre Schuhe verloren haben." Christian würdigte damit nicht nur Rominas Auftritt, sondern auch ihren Weg seit der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter und ihrer Knieverletzung.

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Imago Romina Palm bei der About You Opera 2026 im Admiralspalast in Berlin

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Imago Romina Palm und Christian Wolf bei der About You Opera 2026 im Admiralspalast, Berlin

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Imago Bei der ABOUT YOU OPERA FASHION SHOW im Admiralspalast in Berlin: Romina Palm am 07.10.2026