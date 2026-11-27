Romina Palm (27) gibt ihren Followern neue Einblicke in ihr Leben als Mama. Nachdem es zuletzt etwas ruhiger um die Entwicklung ihrer Tochter Hazel geworden war, meldete sich das Model nun mit einem Update auf Instagram. In dem Video hält Romina ihre eineinhalbjährige Tochter auf dem Arm und erzählt, dass sich bei Hazel in letzter Zeit unglaublich viel getan habe. Besonders die aktuellen Fortschritte bringen die Influencerin ins Staunen: "Vor allem gerade macht sie wieder so krasse Sprünge", sagt sie begeistert. Hazel wächst zweisprachig mit Deutsch und Englisch auf und entwickelt sich dabei in ihrem ganz eigenen Tempo. Während sie sich mit dem Sprechen noch etwas Zeit lasse, sei sie körperlich schon sehr fit.

In ihrem Update berichtet Romina über weitere Vorlieben und neue Fähigkeiten ihrer Kleinen. So liebe Hazel Musik und tanze sehr gerne. Außerdem habe sie inzwischen gelernt, Küsschen zu verteilen, und sei auch beim Kuscheln mit großer Begeisterung dabei. Eine besondere Herausforderung hat Hazel ebenfalls schon gemeistert: ihren ersten Jetlag. Die Liste der neuen Entwicklungsschritte scheint jedenfalls lang zu sein. Wie die Influencerin in ihrem Video andeutet, würden die derzeitigen Fortschritte ihrer Tochter beinahe schon genügend Stoff für ein weiteres Update liefern.

In dem Reel sieht die Bindung zwischen Romina und ihrer Tochter sehr innig aus. Die Social-Media-Bekanntheit hält Hazel liebevoll im Arm, lacht immer wieder in die Kamera und schaut zwischendurch zu der Kleinen hinunter. Das Gesicht ihrer Tochter bleibt in dem Clip aber unkenntlich. Neben den zahlreichen Entwicklungsschritten gibt Romina ihren Fans auch einen Einblick in ihre Gefühlswelt als Mutter. Dabei zieht sie ein rundum positives Fazit zu ihrem Familienleben: "Mamasein wird IMMER SCHÖNER", schreibt das Model zu dem Video.

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Instagram / rominapalm Romina Palm und ihre Tochter Hazel

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Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrer Tochter Hazel, Mai 2026

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