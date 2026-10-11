Das ändert sich für Silvia, wenn Victoria zur Königin wird

Für Königin Silvia von Schweden (82) könnte sich eines Tages vieles verändern: Sobald Prinzessin Victoria (49) den schwedischen Thron übernimmt, wird sie selbst Königin und rückt an die Spitze des Königshauses. Wie Svensk Dam berichtet, müssten mit diesem Wechsel voraussichtlich auch Silvias Titel und ihr Rang innerhalb der Königsfamilie neu geordnet werden. Welche konkrete Bezeichnung die heutige Königin dann tragen würde, geht aus dem frei zugänglichen Teil des Berichts allerdings nicht hervor. Doch nicht nur protokollarisch stünden Veränderungen an: Laut dem Blatt könnten im Hintergrund bereits vorbereitete Umzugspläne greifen. Demnach könnten mehrere königliche Schlösser kurzfristig neu verteilt werden und neue Bewohner bekommen.

Eilig hat es in Stockholm offenbar niemand. König Carl Gustaf (80) sitzt bereits seit mehr als 50 Jahren auf dem Thron und gehört damit zu den am längsten amtierenden Monarchen der Welt. Mit einer Abdankung rechnet Svensk Dam nicht – ein freiwilliger Thronverzicht entspreche schlicht nicht der schwedischen Tradition. Victorias Regentschaft würde dem Bericht zufolge also voraussichtlich erst beginnen, wenn die Amtszeit ihres Vaters endet. Käme es irgendwann zum Thronwechsel, hätte das dem Bericht zufolge Auswirkungen auf offizielle Funktionen und Rangfolgen, aber eben auch auf die Nutzungsrechte mehrerer königlicher Residenzen. Auch die millionenteure renovierte Luxuswohnung wird lediglich als möglicher Bestandteil der späteren Wohnregelung beschrieben. Weder ihre genaue Lage noch die Personen, die sie künftig bewohnen sollen, werden darin benannt. Bis zu einem tatsächlichen Thronwechsel bleiben diese Überlegungen daher mögliche Planungen.

Für Silvia wäre ein solcher Machtwechsel zugleich ein großer persönlicher Einschnitt. Während Victoria als neue Monarchin ins Zentrum des Königshauses rücken würde, verändert sich die bisherige Stellung ihrer Mutter als amtierende Königin an der Seite ihres Ehemannes. Silvia und Carl Gustaf bilden seit Jahrzehnten gemeinsam die Spitze der schwedischen Monarchie – das Paar hatte 1976 geheiratet. Eine Neuordnung beträfe deshalb nicht nur Titel und Adresse, sondern auch ihren vertrauten Alltag und ihre Position innerhalb der Familie. Festgezurrt ist bislang allerdings nichts: Konkrete Entscheidungen über Silvias späteren Titel, ihren Rang oder einen möglichen Umzug sind in der vorliegenden Quelle nicht bestätigt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Daniel, Königin Silvia und Kronprinzessin Victoria bei der Nobelpreisverleihung 2025 in Stockholm

Anzeige Anzeige

Imago Königin Silvia und König Carl Gustaf treffen zum Goldhochzeitskonzert an der Königlichen Oper in Stockholm ein

Anzeige Anzeige

Imago Ankunft am Königlichen Opernhaus: Königin Silvia beim goldenen Hochzeitskonzert in Stockholm