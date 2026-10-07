Schüsse am Palast: Prinzessin Victoria war kurz zuvor dort

Am königlichen Schloss in Stockholm spielten sich am Dienstagabend dramatische Szenen ab. Die Polizei rückte gegen 18:30 Uhr an, nachdem ein bewaffneter Mann bei Lejonbacken direkt am Palast auffällig geworden war. Im Verlauf des Einsatzes gaben die Beamten Schüsse ab und trafen den Mann. Er wurde anschließend mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei waren seine Verletzungen schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Brisant aus royaler Sicht: Prinzessin Victoria (49) hatte sich laut Svensk Damtidning nur kurze Zeit zuvor noch im Schloss aufgehalten. Dort hatte sie an einer Sitzung des Kronprinsessan Margaretas Landstormsfonds teilgenommen. Ihr Mann Prinz Daniel (53) befindet sich aktuell auf einem kurzen Solotrip nach Madrid.

Zu dem Zeitpunkt, als sich der Polizeieinsatz vor dem Palast zuspitzte, war Victoria offenbar bereits weitergezogen. Am Abend besuchte die schwedische Thronfolgerin die VIP-Premiere der Unterwasserdokumentation "Ocean Dreams" im Naturhistorischen Museum in Stockholm. Dort ließ sie sich von den dramatischen Ereignissen nichts anmerken. Auf Bildern des Abends wirkt Victoria entspannt, beim Verlassen der Veranstaltung winkte sie den Anwesenden sogar noch gut gelaunt zu. Svensk Damtidning berichtet zudem, dass sie den Film als "fantastisch" empfunden haben soll.

Inzwischen sind weitere Einzelheiten zu dem Zwischenfall bekannt geworden. Nach Informationen schwedischer Medien soll sich der Mann mit einem Messer der Palastwache genähert und darum gebeten haben, erschossen zu werden. Berichten zufolge versuchte die Polizei zunächst, ihn mit einem Elektroschocker zu stoppen. Erst danach seien mehrere Schüsse gefallen. Offiziell bestätigt ist bislang, dass die Polizei wegen grober Bedrohung eines Beamten sowie eines schweren Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Für die Öffentlichkeit habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden, teilten die Behörden mit.

Anzeige Anzeige

Imago Prinzessin Victoria bei der Einweihung des Storängen-Feuchtgebiets in Krambol, Katrineholm am 27. August 2026

Anzeige Anzeige

Imago Prinz Daniel, Prinzessin Victoria, Prinzessin Estelle und Prinz Oscar beim Victoriapreis in Borgholm

Anzeige Anzeige

Getty Images Kronprinzessin Victoria von Schweden beim Nobelbankett 2025 im Stockholmer Rathaus

Anzeige